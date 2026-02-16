Pedro Sánchez confirma el acuerdo de la subida del Salario Mínimo: "Que paguen más”

La vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), formalizaron este lunes el acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional un 3,1% a partir de 2026. Con esta actualización, el SMI alcanzará los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros al año, manteniéndose exento del IRPF tras el pacto alcanzado con Hacienda.

La subida tendrá efectos desde el 1 de enero, lo que implica que las personas trabajadoras percibirán en próximos meses las cantidades correspondientes que no se cobraron al inicio del año. El acuerdo busca así compensar de forma retroactiva la pérdida salarial acumulada en enero.

Pedro Sánchez encabezó el evento

Al acto acudieron, además de Yolanda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien encabezó el evento, así como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También estuvieron presentes varios miembros del Ejecutivo responsables de áreas como Educación, Derechos Sociales e Inclusión y Seguridad Social.

Durante su intervención, Sánchez dirigió duras críticas a las organizaciones empresariales, ausentes del acuerdo. Señaló que no resulta aceptable exigir moderación salarial a quienes perciben el mínimo legal mientras se registran beneficios empresariales elevados en un escenario económico favorable.

El presidente defendió que el esfuerzo debe ser compartido tanto en épocas difíciles como en momentos de crecimiento, y reclamó a la patronal que asuma su responsabilidad incrementando los sueldos. Subrayó que no es coherente rechazar mejoras salariales cuando las ganancias empresariales siguen aumentando.

El nuevo incremento supone un aumento de 37 euros mensuales respecto al salario vigente, que era de 1.184 euros en 14 pagas. Se calcula que alrededor de dos millones y medio de personas se verán beneficiadas por esta medida, que aún debe recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros.

El salario mínimo alcanza por primera vez una cifra superior a los 1.200 euros

La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Trabajo, fue respaldada por los sindicatos, aunque no contó con el apoyo de las organizaciones empresariales. Esta opción coincidía con una de las recomendaciones del comité de expertos, que había planteado dos posibles escenarios de subida en función de la tributación fiscal.

El Gobierno optó por la fórmula que evita la tributación en el IRPF y que supera la inflación registrada en 2025. Con esta decisión, el salario mínimo alcanza por primera vez una cifra superior a los 1.200 euros, consolidando una tendencia de incrementos continuados desde 2019.