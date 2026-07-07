Pedro Sánchez aprueba un presupuesto récord: espera recaudar más dinero con los impuestos

El Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero para 2027 en 226.032 millones de euros, una cifra que marca un máximo histórico.

Este nuevo techo de gasto supone un incremento del 6,6% (14.006 millones de euros más) frente a los presupuestos anteriores, consolidando el gasto financiado exclusivamente con recursos nacionales, ya que se prevé el agotamiento de los fondos europeos. Además, el Ejecutivo ha fijado la senda de estabilidad que contempla reducir el déficit público al 1,8% del PIB para ese mismo año.

Sostener las políticas económicas y sociales con recursos propios

El nuevo límite de gasto crecerá un 4,6% respecto al año anterior, alcanzando una cifra récord pese a la ausencia de financiación europea. Este incremento refleja la intención del Ejecutivo de mantener un elevado nivel de inversión pública y de sostener las políticas económicas y sociales con recursos propios, marcando una nueva etapa en la planificación de las cuentas del Estado.

Junto con el techo de gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva senda de estabilidad presupuestaria para los próximos años. El plan prevé reducir el déficit público de forma gradual, situándolo en el 2,1% del PIB en 2026 y continuando su descenso hasta el 1,5% en 2029. Según el Ejecutivo, esta evolución permitirá mantener el equilibrio entre el crecimiento del gasto y la consolidación fiscal, apoyándose también en las flexibilidades autorizadas por la Unión Europea para determinadas inversiones estratégicas.

Más impuetsos

El Gobierno considera que la mejora de la recaudación tributaria será un factor decisivo para alcanzar estos objetivos. El incremento de los ingresos fiscales, impulsado por la actividad económica y la evolución de la base impositiva, facilitaría financiar un mayor volumen de gasto sin comprometer la reducción del déficit. Además, la Administración Central asumirá una parte importante del esfuerzo de ajuste previsto en los próximos ejercicios. Es decir, que para conseguirlo, espera recaudar más dinero con los impuestos gracias al crecimiento de la economía, sin dejar de apoyar las políticas sociales y económicas.

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En materia de deuda pública, las previsiones oficiales apuntan a una disminución progresiva de su peso sobre el PIB durante los próximos años. De cumplirse estas estimaciones, España recuperaría niveles similares a los registrados antes de la pandemia. Con este escenario, el Ejecutivo confía en combinar el fortalecimiento de las finanzas públicas con el mantenimiento de un elevado nivel de inversión y de apoyo a la economía.