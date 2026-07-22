Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de una línea de financiación de 300 millones de euros destinada a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con la prevención de incendios forestales, la adaptación al cambio climático y la recuperación de las zonas afectadas por grandes emergencias.

El anuncio se realizó durante su visita al puesto de mando del incendio de La Mierla, en Guadalajara, donde estuvo acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ambos trasladaron su apoyo a los equipos de extinción y destacaron el trabajo conjunto de todas las administraciones implicadas en la emergencia.

El fuego ha golpeado al país

Según explicó Sánchez, España ha sufrido un año muy complicado, con más de 100.000 hectáreas calcinadas y un número de grandes incendios muy superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior. El jefe del Ejecutivo insistió en que estos fenómenos están estrechamente relacionados con el cambio climático.

Los nuevos préstamos estarán disponibles para empresas que impulsen soluciones tecnológicas o iniciativas destinadas a mejorar la prevención, la respuesta y la recuperación frente a incendios y otras catástrofes naturales. El objetivo es reforzar la capacidad de adaptación del tejido empresarial ante los desafíos climáticos.

Las ayudas podrán oscilar entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros. El plazo máximo para devolver el préstamo será de siete años, incluyendo dos años de carencia para el pago del capital. Además, no será necesario presentar garantías y el coste financiero dependerá de la evolución de cada empresa.

¿Cómo obtenerla?

Podrán optar a esta financiación las pymes establecidas en España con un máximo de 250 trabajadores, una facturación anual inferior a 50 millones de euros y un balance que no supere los 43 millones. Las compañías deberán aportar recursos propios equivalentes, como mínimo, al importe solicitado.

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Durante la comparecencia, García-Page señaló que el incendio de La Mierla evoluciona de forma favorable y expresó su confianza en que pueda quedar estabilizado en breve, aunque advirtió de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, obligan a mantener la máxima precaución.