Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran TorresCubarsí estudiosLamine Yamal estudiosRodri Real MadridRenee Van AstenAleksander SekulicSanción ArgentinaMercado de fichajesEtapa 17 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaPartidos pretemporadaBarça pretemporadaAbuela LaminePlan Auto+Dani AlvesFerran Torres salud mentalIsabel AllendePlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

El presidente del Gobierno premiará las ideas que ayuden a reducir los riesgos de incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Sánchez acude a las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para supervisar las tareas de extinción y la evolución técnica del incendio forestal originado en La Mierla el pasado 16 de julio, realizando un recorrido por las hectáreas afectadas en la comarca acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. 22 JULIO 2026 Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 22/07/2026. Pedro Sánchez;Emiliano García-Page;Alejandro Martínez Vélez;

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Sánchez acude a las instalaciones del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para supervisar las tareas de extinción y la evolución técnica del incendio forestal originado en La Mierla el pasado 16 de julio, realizando un recorrido por las hectáreas afectadas en la comarca acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. 22 JULIO 2026 Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 22/07/2026. Pedro Sánchez;Emiliano García-Page;Alejandro Martínez Vélez; / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de una línea de financiación de 300 millones de euros destinada a pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con la prevención de incendios forestales, la adaptación al cambio climático y la recuperación de las zonas afectadas por grandes emergencias.

El anuncio se realizó durante su visita al puesto de mando del incendio de La Mierla, en Guadalajara, donde estuvo acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ambos trasladaron su apoyo a los equipos de extinción y destacaron el trabajo conjunto de todas las administraciones implicadas en la emergencia.

El fuego ha golpeado al país

Según explicó Sánchez, España ha sufrido un año muy complicado, con más de 100.000 hectáreas calcinadas y un número de grandes incendios muy superior al registrado durante el mismo periodo del año anterior. El jefe del Ejecutivo insistió en que estos fenómenos están estrechamente relacionados con el cambio climático.

Los nuevos préstamos estarán disponibles para empresas que impulsen soluciones tecnológicas o iniciativas destinadas a mejorar la prevención, la respuesta y la recuperación frente a incendios y otras catástrofes naturales. El objetivo es reforzar la capacidad de adaptación del tejido empresarial ante los desafíos climáticos.

Las ayudas podrán oscilar entre 25.000 euros y 1,5 millones de euros. El plazo máximo para devolver el préstamo será de siete años, incluyendo dos años de carencia para el pago del capital. Además, no será necesario presentar garantías y el coste financiero dependerá de la evolución de cada empresa.

¿Cómo obtenerla?

Podrán optar a esta financiación las pymes establecidas en España con un máximo de 250 trabajadores, una facturación anual inferior a 50 millones de euros y un balance que no supere los 43 millones. Las compañías deberán aportar recursos propios equivalentes, como mínimo, al importe solicitado.

Noticias relacionadas

Durante la comparecencia, García-Page señaló que el incendio de La Mierla evoluciona de forma favorable y expresó su confianza en que pueda quedar estabilizado en breve, aunque advirtió de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, obligan a mantener la máxima precaución.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: 'No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes
  2. La aplaudida reflexión de Leo Messi: 'Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia
  3. Es oficial: el Gobierno aprobará el Plan Auto+ con nuevas ayudas para comprar vehículos de hasta 4.500 euros en función de tres criterios acumulables
  4. La reflexión de Josep Pedrerol: 'En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás
  5. Isabel Allende (83 años): 'Cada mañana desayuno un café y me siento en la cama media hora para ordenar mis pensamientos y estar agradecida
  6. La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: 'La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte
  7. La reflexión de Marc Márquez: 'Yo soy autónomo, no soy una empresa. Vivo en Pozuelo de Alarcón, pero es una inversión
  8. Juan del Val (55 años): 'Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo

Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

Pedro Sánchez lo anuncia: dará préstamos de 300 millones a las pymes que innoven

Los expertos en pensiones coinciden: la edad de jubilación tendría que subir hasta los 73 años para garantizar su viabilidad

Los expertos en pensiones coinciden: la edad de jubilación tendría que subir hasta los 73 años para garantizar su viabilidad

Precio de la luz para hoy, miércoles 22 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 22 de julio: las horas más baratas y más caras

Gonzalo Bernardos lanza un aviso: "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico al del paro"

Gonzalo Bernardos lanza un aviso: "El poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico al del paro"

Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”

Gustavo Martínez, economista: “Es más rentable y seguro invertir en oro que en viviendas”

Precio de la luz para hoy, martes 21 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, martes 21 de julio: las horas más baratas y más caras

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Sergi Torrens, experto en finanzas, avisa: "Si la cuenta está a nombre de tus hijos, legalmente el dinero es suyo"

Sergi Torrens, experto en finanzas, avisa: "Si la cuenta está a nombre de tus hijos, legalmente el dinero es suyo"