Pedro Sánchez anuncia los 22 millones de trabajadores en la Seguridad Social... ¡y con la camiseta de España!

Pedro Sánchez y el país están de celebración. El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes que España ha alcanzado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Lo ha hecho de la forma más sorprendente posible: con una camiseta de la selección española y el dorsal 22, como no podía ser otro, conmemorando la cifra.

En el video publicado a sus redes sociales, Sánchez ha querido poner en valor el esfuerzo de los trabajadores. Ha destacado el papel de quienes impulsan la economía desde distintos ámbitos, mencionando tanto a quienes comienzan su trayectoria profesional como a quienes ya cuentan con experiencia. Según sus palabras, todos ellos contribuyen a construir un país más fuerte y dinámico.

España bate récords a nivel laboral

Sánchez ha insistido en la idea de equipo, comparando el avance del empleo con el éxito de una selección unida. En este sentido, ha subrayado que España “tiene el mejor equipo”, en referencia a la ciudadanía trabajadora. El tono del mensaje ha sido optimista y motivador, apelando al orgullo colectivo por los logros alcanzados.

Horas antes de la publicación del vídeo, Sánchez había generado expectación con un breve mensaje en la red social X, donde escribió únicamente “22”. Este enigmático anuncio provocó numerosas reacciones e interpretaciones entre los usuarios, hasta que finalmente se desveló su significado.

El dato adelantado por el presidente se conocerá oficialmente en el informe mensual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondiente al mes de marzo. Este organismo, dirigido por Yolanda Díaz, publica periódicamente las cifras de afiliación y desempleo siguiendo su calendario habitual.

En el informe anterior, correspondiente al mes de febrero, ya se había registrado un incremento significativo del empleo. En concreto, la afiliación creció en más de 97.000 personas, situando el total de cotizantes en cifras récord para ese periodo del año, con más de 21,6 millones de trabajadores.

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A la espera de los datos oficiales, el anuncio anticipado busca destacar el crecimiento del empleo como uno de los principales logros de su actual legislatura.