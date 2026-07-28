Pedro Becerro, economista: "No invertir el dinero que vayas a usar a largo plazo también es una (mala) decisión"

Habitualmente, la nómina es la principal actividad económica de la mayoría de personas. Por su trabajo, los empleados perciben un salario mensual con el que gestionar sus finanzas personales. No obstante, es importante entender cómo evoluciona la economía para tener una buena estabilidad.

Por este motivo, el economista y experto en finanzas Pedro Becerro, ha compartido en su canal de YouTube una guía con diez recomendaciones para "elevar de manera inmediata las finanzas de una persona". De esta forma, el divulgador busca acercar a sus seguidores algunos de los términos más complejos sobre esta temática.

Calculadora de salario / .

Primeramente, el especialista financiero recomienda calcular cuánto vale una hora de nuestro trabajo. Con este concepto, los usuarios pueden hacer una reflexión sobre el valor que genera su empleo y el impacto que tienen los hábitos de consumo. En este caso, hay que tener en cuenta costes asociados como el transporte o las comidas.

"Si eres consciente de lo que te cuesta ganar 20, 50 o 100 euros, a la hora de gastarlo, a lo mejor te planteas ciertas decisiones", asegura en el vídeo. Becerro señala que la finalidad de este cálculo es ser más conscientes sobre lo que cuesta generar el dinero que gastamos.

Ahorros / Sport

Seguidamente, otra de las sugerencias es disponer de un fondo de emergencia. El economista describe este colchón financiero como "un dinero que se tiene apartado, pero de manera accesible, para emergencias". Con esta reserva, los trabajadores están más protegidos ante un despido, una avería del hogar o un gasto personal inesperado.

En ocasiones, estos gastos no se pueden predecir ni evitar, "lo que sí es seguro es que en algún momento ocurrirán", destaca el experto. A este respecto, el importe óptimo para esta reserva oscila entre 3 y 12 meses de gastos fijos. No obstante, la cantidad depende de la situación laboral y personal de cada trabajador.

"No es lo mismo un funcionario con un trabajo estable que un autónomo con ingresos muy variables", advierte el experto en economía. El financiero considera que otro de los elementos clave es diferenciar entre la deuda que genera valor y la deuda mala. Además, es fundamental conocer la Tasa Anual Equivalente (TAE) y priorizar la liquidación de las deudas con tipo de interés más alto.

Por último, Becerro subraya el efecto de la inflación. Como resultado, el creador de contenido avisa de la pérdida del poder adquisitivo y la rentabilidad del dinero guardado con el paso del tiempo: "No hacer nada, es decir, no invertir el dinero que vayas a usar a largo plazo, también es una decisión".