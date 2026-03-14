El patrimonio de Amancio Ortega se refuerza: esta es la fortuna del dueño de Inditex

Amancio Ortega lleva varios años siendo la persona más rica de España y uno de los más ricos del planeta. El propietario de Inditex recibe múltiples ingresos por sus empresas y negocios, pero siempre busca la forma de aumentar su fortuna con buenas inversiones. En esta ocasión, ha adquirido un edificio llamado Royal Park, en Luxemburgo.

Este avance en la clasificación coincide con la publicación de los resultados anuales de Inditex, que han alcanzado cifras históricas. El grupo textil ha superado por primera vez los 6.000 millones de euros de beneficio, consolidando así un periodo de crecimiento sostenido y reforzando su posición dentro del sector de la moda internacional.

3.234 millones de euros en concepto de dividendos

Durante los últimos cinco años, la compañía ha incrementado de forma significativa la remuneración destinada a los accionistas. En ese periodo, el dividendo distribuido por la empresa ha crecido alrededor de un 88%, un aumento que ha beneficiado especialmente a Amancio Ortega como principal accionista del grupo.

Para este ejercicio, Inditex tiene previsto repartir un dividendo de 1,75 euros brutos por acción. Esta cantidad supone aproximadamente un 4% más que el año anterior y representa cerca del 60% del beneficio total obtenido por la compañía durante el último año fiscal.

Gracias a su participación del 59,3% en el capital de la empresa, Amancio recibirá cerca de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos. Se trata de una cifra récord para el empresario español, que continúa reforzando su enorme patrimonio con los buenos resultados del gigante textil.

Con estos datos, el fundador de Inditex sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del comercio minorista en Europa. Además, mantiene un puesto destacado dentro del ranking mundial de riqueza, siendo el único representante español en un listado dominado en gran parte por empresarios del sector tecnológico de Estados Unidos.

3.428 multimillonarios

Según explica Forbes, la clasificación de multimillonarios se actualiza constantemente debido a los cambios en los mercados financieros. Por ese motivo, las posiciones pueden variar en cuestión de horas. Aun así, la publicación señala que el patrimonio de las grandes fortunas continúa creciendo a un ritmo muy elevado en todo el mundo.

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El informe también revela que actualmente existen 3.428 multimillonarios en el planeta, unos 400 más que el año anterior, con una riqueza conjunta que alcanza los 20,1 billones de dólares. En esta lista destacan figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett o Bernard Arnault, quienes continúan liderando el ranking global de grandes fortunas.