Los paraísos sucesorios en España para dejar tu herencia: ¿En qué comunidades sale casi gratis?

Las herencias són un trámite que complejo, tanto desde el punto de vista emocional como legal. Cada año, las normativas que regulan las herencias y sucesiones en España se actualizan con el objetivo de adaptarse a los cambios sociales, familiares y fiscales.

Pero en 2026, las modificaciones van un paso más allá: se introducen cambios sustanciales que afectan a cómo se reparten los bienes, a la fiscalidad que deben asumir los herederos y al reconocimiento de nuevas realidades familiares. Este año, improvisar una herencia será más caro y más conflictivo.

El coste económico y emocional de no prever la sucesión aumentará de forma notable si no se adoptan decisiones con tiempo y asesoramiento profesional. De esta manera, la planificación adquiere un valor adicional.

Los 'paraísos' de las herencias

La ciudad más asequible es Andalucía, según informa El Periódico. Se trata del "millón de euros libre". Si heredas menos de un millón, no pagas ni un euro. Por lo que hace a Madrid y Comunitat Valenciana, la bonificación del 99% convierte el trámite en algo simbólico.

Por una herencia de 200.000€, apenas pagarías unos cientos de euros de gestión. En Baleares y Cantabria, han blindado el 100% de bonificación para familiares directos.

Las zonas más caras

Por lo que hace a las Comunidades Autónomas o ciudades más dramáticas para recibir una herencia, se encuentran Asturias, Catalunya y Aragón. En Asturias, aunque el mínimo exento es de 300.000 euros, si te pasas de esa cifra, los tipos marginales suben rápido. En Catalunya, a diferencia de Madrid, aquí la bonificación es decreciente.

Cuanto más rico es el heredero y mayor es la herencia, menos ayuda recibe de la Generalitat. Y por último, en Aragón, sigue siendo una de las regiones con los beneficios fiscales más tímidos para el Grupo II (hijos de más de 21 años).

Es importante recalcar que se tienen 6 meses para liquidar. Por ello, los expertos recomiendan no esperar al último día; las multas por demora de la Agencia Tributaria pueden sumar un 15% adicional al susto inicial.