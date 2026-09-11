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ECONOMÍA

Paloma Zabalgo, abogada: "La relación entre los herederos es clave para evitar conflictos al repartir una herencia"

La abogada habla acerca de las mejores decisiones que se pueden tomar al repartir herencias

Paloma Zabalgo, abogada

Paloma Zabalgo, abogada / SPORT.es / Otrosí

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Una herencia no tiene por qué ser motivo de problemas si se toman los pasos adecuados. Es por eso que Paloma Zabalgo, abogada y presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid, considera que hay una medida preventiva clave: cree preferible dejar una vivienda en herencia antes que donarla en vida.

La abogada explica que a día de hoy hay cada vez más conflictos en torno a las herencias, especialmente los relacionados con viviendas. El motivo de ello es que el aumento en el coste de una vivienda ha provocado que sean bienes aún más codiciados.

Para evitar que surja la fricción, la abogada sugiere que se realice un testamento y se planifique debidamente la sucesión. Aquí se deben tener en cuenta estado civil, régimen económico matrimonial, hijos, donaciones previas y fiscalidad de la comunidad autónoma.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas.

Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas. / archivo

El problema de que no haya un testamento se debe a que, ante la ausencia de este, la ley reparte los bienes conforme a las reglas sucesorias. Y lógicamente no siempre encaja bien en todas las familias, sobre todo si hay casos de divorcios o similares.

Similarmente, si un testamento deja una vivienda a nombre de múltiples hermanos, se puede crear una comunidad de coherederos entre los que surgan conflictos. Por ejemplo, si uno se quiere quedar en la casa y vivir... y los otros solicitan un desalojo para venta o alquiler.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Para evitar un escenario como este, cuando sea posible, Zabalgo considera preferible adjudicar una vivienda a un heredero y compensar económicamente a los demás antes que repartir la propiedad de un mismo inmueble entre varias personas.

Dicho esto, la abogada es consciente de que las donaciones de viviendas han aumentado mucho, pero no siempre suponen las ventajas que todos creen. En ocasiones pueden suponer una mayor carga tributaria, además de que ciertas bonificaciones en herencia no se aplican en donación.

Imagen de recurso de la gestión de una herencia

Imagen de recurso de la gestión de una herencia / ARCHIVO

En un caso extremo de donación, Paloma ve la posibilidad de que después de donar la vivienda el hijo/hija rompa relaciones con los padres y deje a estos sin nada. Por este motivo, si finalmente se opta por una donación, Zabalgo recomienda establecer determinadas condiciones que permitan proteger a los progenitores.

Es decir, la conclusión que extrae Paloma es que considera mucho mejor dar en herencia una vivienda que donarla, sobre todo al ser la opción más sensata para evitar que puedan surgir conflictos entre múltiples herederos.

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Así que, si tu familia tiene que afrontar próximamente una herencia, las recomendaciones de Zabalgo sirven como recordatorio de la importancia de planificar con antelación el reparto de los bienes para evitar posibles conflictos en el futuro.

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