Países Bajos da una lección a Pedro Sánchez con las pensiones: el modelo '3P' y paga de 1.580 €

El sistema público de pensiones es una de las principales preocupaciones en España, sobre todo respecto al futuro económico. Durante años se han difundido mensajes que alertan sobre su posible quiebra, generando incertidumbre y desconfianza entre trabajadores y pensionistas.

Además, el sistema enfrenta un reto creciente: hay más jubilados que jóvenes entrando al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha mejorado, aún no compensa la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

En este contexto, varios países europeos están probando distintas estrategias para controlar el gasto público y garantizar la continuidad del sistema. Sin embargo, en 2026 hay un caso que sobresale claramente: el de los Países Bajos.

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Este país ha logrado posicionarse por tercer año consecutivo como líder en el índice global de pensiones Mercer CFA Institute, alcanzando una destacada calificación de A y una puntuación de 85,4 sobre 100, lo que refleja la solidez de su modelo.

El éxito neerlandés no responde al azar, sino a una estructura bien diseñada que sirve como referencia para otros países, incluido España, que enfrenta un panorama demográfico aún más complejo.

La clave del sistema holandés está en su equilibrio entre financiación pública y ahorro privado, articulado a través de un modelo de tres pilares que asegura tanto la sostenibilidad económica como unas prestaciones adecuadas.

Pilar 1: Pensión Estatal (AOW - Algemene Ouderdomswet). Es una pensión básica de reparto financiada por el gobierno (a través de impuestos y contribuciones) que garantiza un ingreso mínimo a todos los residentes mayores de 67 años (edad ajustada a la esperanza de vida), independiente de su historial laboral.

Es una pensión básica de reparto financiada por el gobierno (a través de impuestos y contribuciones) que garantiza un ingreso mínimo a todos los residentes mayores de 67 años (edad ajustada a la esperanza de vida), independiente de su historial laboral. Pilar 2: Pensiones Profesionales/Ocupacionales. Es un pilar obligatorio capitalizado, donde empleados y empresas aportan a fondos de pensiones. Aproximadamente el 90% de los trabajadores holandeses están cubiertos por estos planes, que generan una parte sustancial de los ingresos de jubilación.

Es un pilar obligatorio capitalizado, donde empleados y empresas aportan a fondos de pensiones. Aproximadamente el 90% de los trabajadores holandeses están cubiertos por estos planes, que generan una parte sustancial de los ingresos de jubilación. Pilar 3: Ahorro Privado Individual. Productos voluntarios, como seguros o cuentas de ahorro, que los individuos contratan por sí mismos para mejorar su cobertura, a menudo con incentivos fiscales.

En 2026, la edad de jubilación en los Países Bajos se sitúa en 67 años, pero no es un valor rígido, ya que se ajusta en función de la esperanza de vida, lo que permite mantener un equilibrio realista entre generaciones.

Los fondos de pensiones vinculados al empleo

El primer componente del sistema es la pensión estatal básica, financiada mediante impuestos, que proporciona una cantidad fija mensual suficiente para cubrir necesidades esenciales. No obstante, el verdadero pilar del sistema son los fondos de pensiones vinculados al empleo.

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A diferencia del modelo español basado principalmente en el reparto, donde los trabajadores activos financian a los jubilados actuales, el sistema neerlandés apuesta por la inversión y la acumulación de capital, demostrando que la sostenibilidad a largo plazo depende también de generar valor a través de activos financieros.