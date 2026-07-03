Países Bajos da una lección a España con la jubilación: pensiones fijas, fondos privados y retiro a los 67 años

Las pensiones son uno de los temas sociales que más discusiones genera en España a día de hoy. Muchos no están de acuerdo con la edad de jubilación, las bases reguladoras o los coeficientes de reducción. Y en medio de todo esto aparece Países Bajos, que cuenta con uno de los sistemas de pensiones mejor valorados.

La clave del modelo neerlandés: una pensión pública fija y fondos de empleo que invierten durante décadas

Son muchas las diferencias entre Países Bajos y España en lo relativo al cobro mensual de la jubilación; en el caso del AOW, que es el nombre que recibe la pensión pública, esta transfiere 1.580 euros brutos a una persona que vive sola. Y hay un par de detalles muy llamativos sobre su funcionamiento.

Para comenzar, la edad de jubilación de Países Bajos no está siempre fija: cambia en base a la esperanza de vida. Actualmente es de 67 años, pero llegado 2028 está previsto que esta se eleve hasta los 67 años y 3 meses.

Otro elemento llamativo es el origen de los fondos de las pensiones. En Países Bajos, cerca del 90% de los trabajadores participa en fondos sectoriales de los que toman parte tanto los propios empleados como las empresas en su conjunto.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Con ese dinero que se invierte durante décadas se genera un enorme capital, y eso convierte a Países Bajos en uno de los grandes inversores institucionales del mundo. Además, desde 2023 las pensiones se están viendo transformadas de manera continua.

Esto se debe a la 'Ley de Futuro de las Pensiones', que hasta 2028 busca dejar atrás una pensión específica para fijar una aportación, y el resultado final surge de lo acumulado además de la rentabilidad de las inversiones realizadas hasta el momento.

En última instancia, también hay trabajadores que deciden reforzar su jubilación con ahorro privado. Y es que inevitablemente, al depender gran parte de la pensión de inversiones existe un riesgo que puede afectar a las expectativas de futuro de cada individuo.

En definitiva, Países Bajos cuenta con un sistema que evita que la jubilación dependa por completo de la capacidad del Estado. La pensión pública actúa como base, mientras que los fondos de empleo y el ahorro privado completan el modelo. Tiene riesgos, pero también explica por qué muchos lo consideran uno de los sistemas más sólidos de Europa.