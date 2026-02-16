No pagues de más en el súper: el truco que puede hacerte ahorrar hasta el 50% en la compra

La inflación sigue marcando el día a día de millones de familias en España. El encarecimiento de los productos básicos ha disparado el coste de la vida y ha reducido notablemente la capacidad de ahorro de los hogares.

Ir al supermercado ya no es una rutina cualquiera, sino un ejercicio constante de cálculo. De hecho, hacer la compra es hoy un 33,9% más caro que hace cinco años. Factores como la pandemia, la sequía o la guerra en Ucrania, entre muchos otros, han contribuido a esta escalada de precios que afecta especialmente a los alimentos.

Ante este escenario, los consumidores se han vuelto más estratégicos y buscan activamente ofertas y promociones que alivien el impacto en el bolsillo. En respuesta, muchas cadenas han reforzado el llamado 'downtrading', una práctica que permite vender determinados productos a precios reducidos.

El sistema consiste en aplicar descuentos a artículos próximos a su fecha de caducidad, identificándolos con etiquetas visibles como 'Bajada de precio' o 'Fecha de consumo próxima'. Así, los establecimientos incentivan su rápida venta y evitan pérdidas.

Cada día, una gran cantidad de alimentos, especialmente frescos, acaba desperdiciándose. Con esta estrategia, los productos perecederos encuentran una segunda oportunidad y se reduce el volumen de comida que termina en la basura.

Las mayores rebajas suelen concentrarse en las últimas horas antes del cierre. Sobre todo, la última hora del sábado se ha convertido en un momento clave para ahorrar, ya que muchos supermercados permanecen cerrados el domingo y aplican descuentos más agresivos para dar salida al stock