Pagar a un hijo con dinero o con un piso por cuidar a sus padres puede ser una donación encubierta y crear problemas en la herencia

Compensar a un hijo con un piso o dinero por cuidar a sus padres puede ser considerado una donación encubierta si no se documenta de forma correcta. Esta práctica suele generar graves conflictos familiares y problemas tanto con la Agencia Tributaria como con el resto de los herederos en el reparto de la herencia.

La retribución por el cuidado de padres en edad avanzada se ha convertido en un asunto cada vez más habitual dentro de los conflictos familiares y judiciales en España. Los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, han reconocido que puede ser válida la entrega de bienes cuando existe una relación clara entre la atención prestada y la compensación recibida. Este tipo de situaciones suele generar disputas entre herederos en el momento de repartir la herencia.

Revisar las retribuciones

En muchas familias ocurre que uno de los hijos asume de forma principal el cuidado de los progenitores, ya sea por cercanía, compromiso personal o necesidad. Como compensación, en algunos casos los padres realizan entregas de dinero, ceden el uso de una vivienda o incluso transmiten propiedades en vida.

El problema aparece cuando el resto de los herederos interpreta que esas entregas no son una retribución justa por los cuidados, sino una forma de favorecer a un hijo mediante una donación disfrazada. Este tipo de desacuerdos es una de las causas más frecuentes de litigios en materia de herencias y legítimas.

Desde el punto de vista legal, una donación encubierta se produce cuando una operación aparentemente normal, como un pago o una compraventa, en realidad es una transferencia gratuita de bienes. Este tipo de prácticas puede alterar el reparto hereditario y generar reclamaciones por parte de otros herederos que se consideran perjudicados.

En el ámbito del derecho español, no existe un derecho automático a cobrar por cuidar a los padres, ya que esa asistencia se considera parte de los deberes familiares. Sin embargo, la jurisprudencia admite compensaciones cuando el nivel de dedicación supera la ayuda habitual y supone un sacrificio significativo para el cuidador.

El Tribunal Supremo ha avalado en algunos casos que la transmisión de bienes pueda entenderse como un acuerdo válido de alimentos, siempre que se demuestre que existía una intención real de compensar los cuidados prestados. Para ello se valora la continuidad de la atención, el grado de dependencia del progenitor y la proporcionalidad entre el servicio y la recompensa.

Uno de los elementos más importantes para evitar conflictos es la existencia de pruebas que acrediten el acuerdo. Los jueces suelen dar peso a documentos, contratos o transferencias que demuestren claramente la voluntad de compensación, ya que los acuerdos verbales suelen dar lugar a interpretaciones contradictorias y disputas posteriores.

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Además, este tipo de operaciones tiene consecuencias fiscales, ya que no tributan igual una donación que un pago por servicios. Si la administración considera que se ha intentado encubrir una donación, puede recalificar la operación y exigir impuestos o sanciones. Por ello, se recomienda formalizar siempre este tipo de acuerdos de manera clara y por escrito para evitar problemas futuros.