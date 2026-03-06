Paga 436 euros de alquiler con una pensión de 830: la dura situación de Marga, de 65 años

El debate sobre las pensiones sigue creciendo en España, especialmente cuando salen a la luz historias como la de Marga, una mujer de 65 años que apenas puede afrontar el día a día debido a su pensión y lo elevado del coste de los alquileres.

La situación de Marga que refleja una realidad social cada vez más extendida

Marga vive en la Comunidad Valenciana, y actualmente cuenta con una pensión de 830 euros mensuales. El problema es que paga un alquiler de 436 euros, lo que implica que más de la mitad de sus ingresos se destinan únicamente a la vivienda.

Como es lógico, Marga tiene que afrontar muchos otros gastos a lo largo de un mes: desde comida hasta suministros, lógicamente pasando también por medicinas. Esto provoca que los ingresos de Marga sean insuficientes en muchas mensualidades.

Además, Marga explica que no recibe ningún tipo de ayuda al alquiler ni protección social. Y no solo eso, puede que la situación de la vivienda sea una que se complique todavía más para Marga en años próximos.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

Su casero, el cual es propietario a su vez de varios otros pisos, ya le ha advertido de que en próximos años podría haber ciertos reajustes de contrato. Esto implica que si el alquiler sube todavía más para la jubilada, se hará virtualmente imposible que siga viviendo en el mismo lugar.

La realidad es que el caso de esta jubilada no es una excepción; son muchos los jubilados que después de décadas trabajando se encuentran con una pensión limitada que apenas sirve para cubrir los gastos que tienen.

Considerando además que los precios de la vivienda no dan señal alguna de que vayan a descender próximamente, no hay que entender el caso de Marga como uno aislado, sino como el reflejo de una realidad social que genera incertidumbre en muchos.

¿Crees que el gobierno debería plantear medidas para apoyar a jubilados que, como Marga, ven cómo una gran cantidad de su pensión se esfuma con los alquileres mensuales? La situación de Marga es solo un ejemplo de una realidad que cada vez preocupa a más jubilados en España.