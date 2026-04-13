Ni el olivo ni la fresa: el pistacho alcanza máximos históricos tras la guerra Irán

La Guerra de Irán ha desestabilizado la economía global. Los productos más cotizados se han disparado a nivel de precios, sobre todo los recursos fabricados en el Oriente Medio. Productos como el crudo también ha superado niveles inaccesibles para la población, siguiendo la línea ascendente de la inflación.

En productos básicos, como el pistacho, se ha convertido en uno de los recursos agrícolas más rentables. En 2024, la superficie dedicada a este cultivo aumentó un 8,4%, hasta alcanzar las 85.000 hectáreas. El precio, ya se paga de media a 8,86 euros, razón por la cual se considera el 'nuevo oro en España'.

La guerra ha aumentado la escasez

En 2026, la producción iraní de pistacho es clave en el mercado global, siendo uno de los principales motores de su agricultura de exportación. Irán compite con Estados Unidos por el primer puesto, posicionándose tradicionalmente como el segundo mayor productor mundial.

Ahora, la guerra ha reducido la disponibilidad de este fruto, en un mercado que ya enfrentaba limitaciones, justo cuando el interés de los consumidores sigue creciendo. Según analistas del sector, una cosecha en 2025 por debajo de lo esperado y los problemas de comunicación derivados de disturbios internos en enero dificultaron aún más la organización de las exportaciones, disminuyendo la oferta.

La situación empeoró con el inicio de la guerra a finales de febrero, intensificando la escasez existente. Las reservas comenzaron a reducirse y el envío del producto a mercados internacionales se volvió más complicado, evidenciando la vulnerabilidad del pistacho ante inestabilidades en Oriente Medio, una región clave en su producción y distribución.

Por otro lado, la demanda global ha crecido notablemente desde finales de 2023, impulsada en parte por la popularidad en redes sociales de productos como el 'chocolate de Dubái' con relleno de pistacho. Este fenómeno incrementó el consumo en regiones como Europa, Asia y Oriente Medio.

Precios récord

Grandes empresas del sector alimentario han aprovechado esta tendencia incorporando pistachos en sus productos, desde helados hasta bebidas vegetales. Incluso cadenas de cafeterías han impulsado su consumo con nuevas propuestas, lo que ha contribuido a que los precios aumenten aproximadamente un 30% en los últimos dos años.

Sin embargo, la reducción de suministros debido a la guerra ha llevado a que el pistacho convencional en grano ronde entre 10€ y 11€/kg, mientras que el ecológico oscile entre 11€ y 12€/kg.