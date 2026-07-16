Es oficial: el Supremo tumba el recorte del complemento por hijos a los jubilados en activo

El Tribunal Supremo ha intervenido con contundencia ante uno de los criterios aplicados por la Seguridad Social: el complemento por hijos no puede reducirse sólo porque el jubilado esté cobrando una parte de su pensión por continuar trabajando.

El Tribunal Supremo corrige el criterio de la Seguridad Social

Lo que el Supremo establece en su sentencia es que el complemento debe calcularse sobre la cuantía inicial completa de la pensión. Es decir, el proceso debe realizarse antes de aplicar una reducción por seguir trabajando.

La decisión deriva del caso concreto de un autónomo, el cual contaba con una pensión reconocida de 1.370,62 euros. Dicho esto, en su jubilación activa cobraba el 50% de la misma, lo que dejaba la cuantía en 685,31 euros al mes.

Una imagen de la ministra Elma Saiz / sport

El problema, pues, nace del hecho de que la Seguridad Social calculó el complemento por hijos considerando los 685,31 euros, cuando en realidad la operación debe ejecutarse sobre la pensión completa. Esto eleva el cobro del 5% del complemento de los 34,27 a los 68,53 euros.

El criterio no depende de que la pensión tenga una cuantía concreta sea mayor o menor: el porcentaje correspondiente debe aplicarse sobre el importe inicial reconocido sin excepciones, antes de efectuar la reducción derivada de la jubilación activa.

Cocina jubilados / sport

Además, en este procedimiento se mantuvo una indemnización de 1.800 euros por daños y perjuicios. Se trata, no obstante, de una compensación vinculada a las circunstancias particulares del caso, por lo que no está garantizada en todos los casos.

Asimismo, la sentencia del Supremo tiene efecto sobre el complemento de maternidad por aportación demográfica, que se aplica en pensiones establecidas entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 (sin relación con el complemento para reducir la brecha de género).

Una imagen de Elma Saiz / sport

Considerando el caso, se entiende que todos aquellos jubilados de dicho período que cumplan los criterios, podrían solicitar una revisión para reclamar cualquier posible diferencia atrasada que derivara del cálculo del complemento realizado por la Seguridad Social.

El precedente que establece este caso es importante porque si bien la jubilación activa impide cobrar al completo la pensión de jubilación, se ha demostrado que la Seguridad Social no puede calcular el complemento por hijos sobre la base a la baja.

En definitiva, la sentencia abre una posible vía de reclamación para quienes causaron su pensión bajo la antigua regulación, accedieron a la jubilación activa y recibieron el complemento calculado sobre la cuantía reducida. No implica una revisión automática de todos los expedientes, pero sí establece un precedente relevante para reclamar las cantidades que, en su caso, se hubieran dejado de cobrar