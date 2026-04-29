Ya es oficial: la Seguridad Social suspenderá la pensión a quienes no acudan a revisiones médicas

La Seguridad Social ha reforzado los mecanismos de control sobre las pensiones por incapacidad y acaba de confirmar una medida que puede afectar a miles de beneficiarios: la suspensión cautelar de la prestación a quienes no acudan a las revisiones médicas obligatorias.

Esta decisión responde a la necesidad de verificar que los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos que dieron origen a la pensión. Concretamente, las revisiones médicas permiten analizar si la incapacidad persiste, ha mejorado o incluso ha desaparecido.

Si el paciente no se presenta sin justificación válida, la administración podrá paralizar el pago de forma preventiva.

La medida afecta sobre todo a quienes perciben una pensión por incapacidad permanente, ya que estos están sujetos a controles periódicos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Estas evaluaciones son clave para determinar si se mantiene el derecho a la prestación.

Pensión por incapacidad / Sport

Si acudimos a la normativa, no acudir a estas citaciones se considera una falta grave ya que impide a la administración comprobar la situación real del beneficiario.

Por ello, la suspensión no es definitiva, pero si inmediata: el pago se va a detener hasta que la persona justifique su ausencia o se someta a la correspondiente revisión.

Además, si el beneficiario no regulariza su situación, la suspensión puede derivar en la extinción de la pensión. Es decir, no solo se interrumpe el cobro temporalmente, sino que se corre el riesgo de perder definitivamente la prestación que se está recibiendo.

Desde la Seguridad Social insisten en que estas revisiones no tienen como objetivo perjudicar al ciudadano, tan solo garantizar que se están utilizando correctamente los recursos públicos para evitar fraudes o cobros indebidos.