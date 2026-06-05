Es oficial: la Seguridad Social retirará parte de la pensión de viudedad en 2026 a quienes superen este límite de ingresos

Como muchos sabéis, las pensiones de viudedad vuelven a subir en 2026, pero no todos los beneficiarios van a notar el incremento de la misma forma. La Seguridad Social ha confirmado que algunos perceptores de la pensión mínima de viudedad pueden acabar cobrando menos de lo esperado siempre que se superen determinados límites de ingresos.

El Gobierno prevé una revalorización de las pensiones contributivas próximas al 2,7% este año, mientras que las pensiones mínimas experimentan aumentos superiores (entre el 6% y el 7%).

Eso sí, existe un factor que puede reducir la cuantía final que perciben algunos pensionistas: la pérdida del complemento a mínimos.

Este complemento nació con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a quienes reciben prestaciones más bajas. Sin embargo, para mantenerlo hay que cumplir una serie de requisitos económicos. Entre ellos, no superar determinados límites de rentas anuales fijados por la Seguridad Social.

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La normativa vigente en estos momentos es clara al respecto: los pensionistas que cobren una pensión mínima de viudedad y obtengan ingresos adicionales superiores a 9.442 euros al año pueden perder este complemento.

Consecuentemente, pasarían únicamente a percibir la cuantía contributiva que les corresponda en cada caso, traduciéndose en una reducción de su ingreso mensual.

El organismo recuerda que dentro de esos ingresos se encuentran salarios, rendimientos de alquileres, intereses bancarios, ganancias patrimoniales y otras fuentes de renta. Por este motivo, algunos beneficiarios pueden perder la ayuda aunque su pensión base no haya sufrido ninguna modificación.

Además, la Seguridad Social recuerda que es obligatorio comuniar cualquier cambio en la situación económica. La administración cruza periódicamente información con la Agencia Tributaria y puede acabar reclamándote las cantidades percibidas indebidamente si detecta que sí se han superado estos límites.