Oficial: la Seguridad Social recibirá 2.984 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones no contributivas

En España, aquellas personas en edad de jubilación o en situación de invalidez que no alcancen el mínimo de cotización requerida para percibir una pensión contributiva pueden solicitar una pensión no contributiva. Esta prestación económica puede tener una duración definida o indefinida, siempre que cumpla con los requisitos.

La pensión no contributiva tiene como objetivo garantizar un mínimo de ingresos para las personas mayores de 65 años que no han cotizado nunca o no han llegado al mínimo de años exigidos por la Seguridad Social. En caso de la pensión no contributiva por invalidez, está destinada a personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad igual o superior al 65%.

Este martes, 7 de julio de 2026, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito de 2.984 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para garantizar el pago de las pensiones no contributivas. De esta manera, se cumple el compromiso adquirido con el Pacto de Toledo.

Instituto Nacional de la Seguridad Social / .

Este acuerdo parlamentario y social tiene como destino garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema de pensiones. Según la nota de prensa publicada por el Ministerio de Hacienda, las prestaciones contributivas deben "depender básicamente de las cotizaciones sociales". Asimismo, las prestaciones no contributivos "se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general".

De esta forma, también "han de ser financiadas, exclusivamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". En este sentido, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada hasta 2026, tiene prevista la transferencia total de 19.888 millones de euros del Estado a la Seguridad Social.

A través de la nota citada, el Ministerio señala que "por ello, y para dar cumplimiento al compromiso del Estado de asumir de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva, es necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito por el citado importe de 2.984 millones de euros, que ahora se autoriza a través de este acuerdo de Consejo de Ministros, como ya se ha hecho en otros ejercicios".

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Por lo tanto, se trata de un movimiento para asumir el compromiso estatal de los gastos no contributivos. En concreto, se trata del cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020, un informe que recoge 21 recomendaciones en defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.

Además, la revista de la Seguridad Social explica que el Pacto de Toledo recomienda consolidar "la separación de fuentes de financiación del Sistema de manera que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y que las prestaciones contributivas y otros gastos que ahora asume a la Seguridad Social se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".