Ya es oficial: la Seguridad Social permitirá sumar hasta 5 años de cotización a estos trabajadores antes de 2028

Miles de personas que hicieron prácticas formativas durante años sin generar derechos en la Seguridad Social podrán recuperar parte de ese tiempo trabajado. El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo para solicitar un convenio especial que permite sumar hasta 5 años de cotización, el equivalente a un máximo de 1.825 días.

La medida está dirigida principalmente a antiguos becarios que hicieron prácticas curriculares o programas de formación en empresas cuando estas no generaban cotización.

Con esta iniciativa, el sistema busca corregir una situación que afectó durante décadas a numerosos estudiantes y trabajadores en sus primeros pasos en el mercado laboral.

Eso sí, el reconocimiento de estos periodos no será automático. Si eres uno de los interesados, tendrás que presentar una solicitud individual y acreditar documentalmente que hiciste prácticas.

Dependiendo del tipo de programa, será necesario aportar certificados emitidos por el propio centro educativo, la empresa o la entidad responsable de la formación.

Estudiante de peluquería realiza sus prácticas, en una imagen de archivo. / ADRIAN IRAGO / VIGO

Podrán acogerse quienes hicieron prácticas no remuneradas antes de 2024 y en determinados programas de formación, también es quienes participaron en ellos antes del 1 de noviembre de 2011. La Seguridad Social revisará cada expediente para comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos.

La regularización tampoco será gratuita. Los solicitantes deberán abonar las cuotas correspondientes al periodo que desean recuperar. El importe se calcula tomando como referencia la base mínima de cotización del grupo 7 vigente en el momento de las prácticas y aplicando un coeficiente reductor del 0,77.

Para facilitar el acceso a esta medida, la Seguridad Social permite hacer el pago en un único ingreso o fraccionarlo en cuotas mensuales.

Recuperar estos periodos de cotización puede resultar especialmente beneficioso para quienes desean aumentar su vida laboral de cara a la jubilación, acceder antes a determinadas prestaciones o mejorar la cuantía de futuras pensiones.