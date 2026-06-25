Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavi PascualCubarsíMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Ya es oficial: la Seguridad Social permitirá sumar hasta 5 años de cotización a estos trabajadores antes de 2028

Es posible recuperar hasta 5 años de cotización si hiciste prácticas

Alumnas de FP en el centro integrado Canastell de San Vicente. Estudiantes de FP de la provincia de Alicante, de prácticas en una cocina

Alumnas de FP en el centro integrado Canastell de San Vicente. Estudiantes de FP de la provincia de Alicante, de prácticas en una cocina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Miles de personas que hicieron prácticas formativas durante años sin generar derechos en la Seguridad Social podrán recuperar parte de ese tiempo trabajado. El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2028 el plazo para solicitar un convenio especial que permite sumar hasta 5 años de cotización, el equivalente a un máximo de 1.825 días.

La medida está dirigida principalmente a antiguos becarios que hicieron prácticas curriculares o programas de formación en empresas cuando estas no generaban cotización.

Con esta iniciativa, el sistema busca corregir una situación que afectó durante décadas a numerosos estudiantes y trabajadores en sus primeros pasos en el mercado laboral.

Eso sí, el reconocimiento de estos periodos no será automático. Si eres uno de los interesados, tendrás que presentar una solicitud individual y acreditar documentalmente que hiciste prácticas.

Dependiendo del tipo de programa, será necesario aportar certificados emitidos por el propio centro educativo, la empresa o la entidad responsable de la formación.

Estudiante de peluquería realiza sus prácticas, en una imagen de archivo.

Estudiante de peluquería realiza sus prácticas, en una imagen de archivo. / ADRIAN IRAGO / VIGO

Podrán acogerse quienes hicieron prácticas no remuneradas antes de 2024 y en determinados programas de formación, también es quienes participaron en ellos antes del 1 de noviembre de 2011. La Seguridad Social revisará cada expediente para comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos.

La regularización tampoco será gratuita. Los solicitantes deberán abonar las cuotas correspondientes al periodo que desean recuperar. El importe se calcula tomando como referencia la base mínima de cotización del grupo 7 vigente en el momento de las prácticas y aplicando un coeficiente reductor del 0,77.

Para facilitar el acceso a esta medida, la Seguridad Social permite hacer el pago en un único ingreso o fraccionarlo en cuotas mensuales.

Noticias relacionadas y más

Recuperar estos periodos de cotización puede resultar especialmente beneficioso para quienes desean aumentar su vida laboral de cara a la jubilación, acceder antes a determinadas prestaciones o mejorar la cuantía de futuras pensiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  2. Sale a la luz el dineral que gana David Broncano en 'La Revuelta'
  3. Francisco, español jubilado en Filipinas: 'Con 800 euros al mes, aquí puedes vivir perfectamente
  4. Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años
  5. Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
  6. Ya es oficial: estos pensionistas no recibirán la paga extra de verano 2026
  7. Un técnico de la ITV aclara la verdad sobre las gasolineras 'low cost'
  8. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo

Ya es oficial: la Seguridad Social permitirá sumar hasta 5 años de cotización a estos trabajadores antes de 2028

Ya es oficial: la Seguridad Social permitirá sumar hasta 5 años de cotización a estos trabajadores antes de 2028

Es oficial: ya puedes pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la propia herencia

Es oficial: ya puedes pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la propia herencia

Confirmado por la Justicia: difundir la baja médica de un empleado en un grupo de WhatsApp sale muy caro

Confirmado por la Justicia: difundir la baja médica de un empleado en un grupo de WhatsApp sale muy caro

Una propietaria de un bar se planta y elimina el pago con tarjeta: este es el motivo que ha sorprendido a miles de clientes

Una propietaria de un bar se planta y elimina el pago con tarjeta: este es el motivo que ha sorprendido a miles de clientes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, jueves 25 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, jueves 25 de junio: las horas más baratas y más caras

Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años

Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años

“Con 42 años cotizados tuve que jubilarme antes de tiempo y me redujeron la pensión un 26%”

“Con 42 años cotizados tuve que jubilarme antes de tiempo y me redujeron la pensión un 26%”