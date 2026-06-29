Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialWimbledonAsientos VIP BarçaCasadóSimeone JuliánSorteo calendario LaLigaPartidos Wimbledon hoyDónde ver WimbledonFichajes Real MadridMercado Fichajes hoyPróximo partido EspañaBrasil - Japón horarioAlemania - ParaguayMundial directoSorteo calendario LaLigaChris BumsteadSara CarboneroBandera EspañaJubiladosPiquéAlcarazCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Calendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Ya es oficial: la Seguridad Social dejará de enviar cartas a miles de trabajadores a partir de septiembre de 2026

La Seguridad Social introduce un importante cambio en su sistema de notificaciones

Elma Sainz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

Elma Sainz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / Sport.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

La Seguridad Social ha dado un paso más hacia la digitalización total. A partir del 1 de septiembre de 2026, varios colectivos de trabajadores dejarán de recibir esas cartas tan conocidas en su buzón y tendrán que relacionarse con el organismo únicamente a través de medios electrónicos.

El cambio viene de la mano de la Orden ISM/541/2026, recién publicada en el BOE, que agranda la lista de quienes están obligados a recibir sus notificaciones de manera telemática.

¿Quiénes estarán obligados a comunicarse electrónicamente con la Seguridad Social desde finales de agosto?

¿Quién entra ahora en ese grupo? Básicamente, quienes pidan o ya estén cobrando prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, incapacidad temporal, incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes.

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

A partir de ahora, ya no llegará ninguna carta a casa para estas personas y todo se gestionará a través de la Sede Electrónica. Y el aviso de que hay una notificación nueva esperando llegará al móvil o al dispositivo que cada uno haya indicado previamente.

La razón de este cambio la ha explicado la Administración, la cual argumenta que la mayoría de las personas de estos colectivos ya están acostumbradas a moverse en el terreno digital y no tendrían problemas para gestionar sus trámites por internet.

Esto no significa que quien necesite ayuda se quede sin ella. La Seguridad Social insiste en que los Centros de Atención e Información seguirán atendiendo en persona a quien lo necesite para acceder a sus notificaciones electrónicas.

Noticias relacionadas y más

La norma también deja la puerta abierta a algunas excepciones, donde el papel seguirá teniendo cabida: si el ciudadano va a una oficina y pide que le entreguen la notificación en mano, si conviene agilizar el trámite con una entrega directa por parte de un empleado público, si la urgencia del caso hace imposible esperar a la vía electrónica, o si la Administración no tiene los datos de contactos necesarios para avisar.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
  2. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana
  4. Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: 'He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Si ganas 500 euros al mes es que no has cotizado lo suficiente. La pensión no se regala, se cotiza
  6. Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027
  7. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  8. Alberto Sánchez, experto en herencias: 'Esperar para hacer testamento es uno de los errores más frecuentes

Ya es oficial: la Seguridad Social dejará de enviar cartas a miles de trabajadores a partir de septiembre de 2026

Ya es oficial: la Seguridad Social dejará de enviar cartas a miles de trabajadores a partir de septiembre de 2026

Confirmado: el 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales

Confirmado: el 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales

Alberto Sánchez, experto en herencias: "Conviene hacer testamento cuando tengamos algo de patrimonio"

Alberto Sánchez, experto en herencias: "Conviene hacer testamento cuando tengamos algo de patrimonio"

Precio del euríbor hoy, 29 de junio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 29 de junio de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Si eres autónomo y eliges la jubilación flexible, solo percibirás el 25% de la pensión"

Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Si eres autónomo y eliges la jubilación flexible, solo percibirás el 25% de la pensión"

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, lunes 29 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, lunes 29 de junio: las horas más baratas y más caras

Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar las deudas hasta los cuatro años salvo que el plazo se reinicie

Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar las deudas hasta los cuatro años salvo que el plazo se reinicie