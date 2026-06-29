Ya es oficial: la Seguridad Social dejará de enviar cartas a miles de trabajadores a partir de septiembre de 2026

La Seguridad Social ha dado un paso más hacia la digitalización total. A partir del 1 de septiembre de 2026, varios colectivos de trabajadores dejarán de recibir esas cartas tan conocidas en su buzón y tendrán que relacionarse con el organismo únicamente a través de medios electrónicos.

El cambio viene de la mano de la Orden ISM/541/2026, recién publicada en el BOE, que agranda la lista de quienes están obligados a recibir sus notificaciones de manera telemática.

¿Quiénes estarán obligados a comunicarse electrónicamente con la Seguridad Social desde finales de agosto?

¿Quién entra ahora en ese grupo? Básicamente, quienes pidan o ya estén cobrando prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, incapacidad temporal, incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

A partir de ahora, ya no llegará ninguna carta a casa para estas personas y todo se gestionará a través de la Sede Electrónica. Y el aviso de que hay una notificación nueva esperando llegará al móvil o al dispositivo que cada uno haya indicado previamente.

La razón de este cambio la ha explicado la Administración, la cual argumenta que la mayoría de las personas de estos colectivos ya están acostumbradas a moverse en el terreno digital y no tendrían problemas para gestionar sus trámites por internet.

Esto no significa que quien necesite ayuda se quede sin ella. La Seguridad Social insiste en que los Centros de Atención e Información seguirán atendiendo en persona a quien lo necesite para acceder a sus notificaciones electrónicas.

La norma también deja la puerta abierta a algunas excepciones, donde el papel seguirá teniendo cabida: si el ciudadano va a una oficina y pide que le entreguen la notificación en mano, si conviene agilizar el trámite con una entrega directa por parte de un empleado público, si la urgencia del caso hace imposible esperar a la vía electrónica, o si la Administración no tiene los datos de contactos necesarios para avisar.