Ya es oficial: la Seguridad Social aprueba ayudas de 8.400 euros para opositores, pero tienen varios requisitos

La Seguridad Social acaba de lanzar una nueva beca especialmente pensada para aquellas personas que sean opositores con el objetivo de ofrecer apoyo económico de cara a su posterior desarrollo profesional.

El anuncio de la subvención, el cual ha sido llevado a cabo por la propia Elma Saiz (ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha llevado a cabo con la idea de prestar ayuda a cualquier persona que tenga como vocación "prestar un servicio de carácter público".

En cuanto a las cifras que se manejan con respecto a la beca, hay que decir que esta será de carácter muy limitado, dado que solo se ofrecerán 23 por cada ejercicio (reservando un 10% de las mismas para personas con discapacidad). Eso sí, la cuantía es considerable: hasta 8.400 euros repartidos en 12 pagas mensuales a lo largo de todo un año.

Una imagen de Elma Saiz, Ministra / Imagen de archivo

Por tanto, estaríamos hablando de unos 700 euros al mes, lo cual iría encaminado a hacer que el opositor alcanzase cierto grado de independencia económica con el objetivo de poder preparar el examen de la mejor manera posible sin tener que preocuparse del factor monetario.

Requisitos para solicitar la beca

Por otro lado y en cuanto a los requisitos que el solicitante debe cumplir a la hora de pedir la beca, la Seguridad Social ha sido clara y concisa al respecto: debe tener residencia habitual en España, estar preparando la oposición en academia o con un preparador certificado, no contar con otra ayuda similar y cumplir con el resto de requisitos de acceso a la oposición para la que esté estudiando.

Además de esto, la Seguridad Social ha estipulado un sistema de puntos a modo de filtro, de tal manera que aquella persona que sume más de los mismos tendrá más opciones de acceder a la beca. En este sentido, se establecen tres baremos diferentes con los que subir puestos en la tabla:

Nivel de renta familiar: hasta 60 puntos, en función de la misma

hasta 60 puntos, en función de la misma Haber aprobado los exámenes de la última convocatoria: hasta 30 puntos

hasta 30 puntos Ser víctima de violencia de género: 5 puntos extra

5 puntos extra Ser víctima de terrorismo: 5 puntos extra

Imagen de una oposición / Imagen de archivo

Y es que uno de los objetivos que se plantea la Seguridad Social tiene que ver con rejuvenecer la plantilla de trabajo que hay en muchos servicios públicos, de cara a permitir que entre una nueva generación de opositores que cuenten con vocación para este tipo de puestos.

En este mismo sentido, el movimiento de la entidad pasa por ofrecer un apoyo para aquellas personas que no podrían prepararse una oposición por tener que compaginarla con un trabajo que no le permita estudiar como es debido.