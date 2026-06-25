Es oficial: ya puedes pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la propia herencia

Cuando llega el momento de recibir una herencia, no solo tienes que aceptar bienes o dinero, también cumplir con una serie de obligaciones fiscales. Entre ellas destaca el pago del Impuesto sobre Sucesiones, un trámite que suele generar dudas entre los herederos.

Una de las preguntas más frecuentes es si es posible abonar este impuesto empleando el propio dinero heredado. La respuesta es sí, aunque únicamente si se cumplen los requisitos fijados por Hacienda.

La legislación española permite que las entidades financieras adelanten el dinero necesario para pagar este impuesto empleando fondos, valores o activos que formen parte de la herencia. No obstante, ese importe solo puede destinarse al pago de la deuda tributaria y el cheque debe emitirse directamente a nombre de la Administración competente.

Hacienda explica que los herederos deben solicitar una autorización antes de presentar el Impuesto de Sucesiones, remitiendo un escrito a la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, de forma presencial o telemática.

En este escrito, se debe indicar expresamente que se desea utilizar bienes de la herencia para liquidar el impuesto. Además, será obligatorio presentar el Modelo 650 debidamente cumplimentado junto con la documentación correspondiente.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

La Administración recuerda que esta solicitud debe realizarse antes de presentar la autoliquidación. Si el impuesto se presenta directamente por vía electrónica, ya no será posible pedir esta autorización especial.

En aquellos casos en los que el fallecido tuviera cuentas en varias entidades bancarias, será necesario presentar una autoliquidación independiente por cada heredero y por cada banco desde el que se pretenda utilizar el dinero para efectuar el pago.

La misma posibilidad existe cuando la herencia incluye seguros de vida. En estos supuestos, parte de la prestación puede destinarse al abono del Impuesto sobre Sucesiones, siempre que el importe se utilice exclusivamente para ese fin y se ingrese mediante un cheque bancario emitido a favor de la Administración tributaria correspondiente.