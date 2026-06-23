Ya es oficial: estos pensionistas no recibirán la paga extra de verano 2026

Con la llegada de junio, vuelve uno de los momentos del año en los que más pendientes están los pensionistas en España. En estas fechas se abona la paga extra de verano, un ingreso que para millones de personas supone un refuerzo importante en su economía y que cada año genera dudas sobre quién la cobra.

No todos los pensionistas la reciben de la misma forma, e incluso en algunos casos ni siquiera se cobra completa, ya que todo depende de cómo y cuándo se haya generado el derecho dentro del sistema de la Seguridad Social.

En España, lo habitual es que las pensiones se abonen en 14 pagas, con doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una en verano y otra en Navidad, aunque su importe y forma de cobro no siempre es igual para todos los beneficiarios.

Para la paga de verano, el factor clave es el periodo de devengo, que suele abarcar desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, y es en ese tramo donde se determina si el pensionista tiene derecho a la paga completa o solo a una parte proporcional.

El aumento en las retenciones está suponiendo cada vez más dificultades financieras para los pensionistas / X

Quienes hayan empezado a cobrar la pensión después de ese periodo no recibirán la paga íntegra, ya que únicamente se abonará la parte correspondiente al tiempo que han estado dentro del sistema durante esos meses.

También puede ocurrir que la paga se reduzca o incluso no se abone si la pensión ha estado suspendida en algún momento del periodo de referencia, ya que esta interrupción afecta directamente a la generación del derecho a la paga extraordinaria.

Además, existen algunas pensiones que no contemplan pagas extra separadas, ya que el importe anual se reparte directamente en doce mensualidades, como ocurre en determinados casos de incapacidad permanente o en prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

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En cuanto a las fechas de cobro, lo habitual es que la Seguridad Social ingrese el dinero a principios de mes, entre el 1 y el 4 de julio, aunque algunos bancos adelantan el pago unos días.