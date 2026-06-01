Ya es oficial: Multado con 3.000 euros por tener el aire acondicionado en la fachada según la Ley de Propiedad Horizontal en 2026

La Ley de Propiedad Horizontal ha recibido una modificación que ya se ha hecho oficial y que tiene que ver con un elemento común en muchas viviendas: los aires acondicionados que tantas alegrías dan durante el verano.

Matizándolo un poco más, el reglamento hace referencia a aquellos propietarios que colocan las máquinas de los aires acondicionados en la fachada del edificio, lo cual constaría como una infracción.

En este caso, la Ley puede poner multas de hasta 3.000 euros a los propietarios cuyo aire acondicionado siga esta última circunstancia; algo que se desprende de que la fachada del edificio pertenece a la comunidad de vecinos.

Por tanto, hay que tener en cuenta que estos espacios no se pueden modificar a voluntad personal sin el consentimiento del resto de propietarios. De hecho, estos últimos pueden tomar medidas contra quienes no respeten el reglamento.

Más allá de esto último, la Ley de Propiedad Horizontal establece que los aires acondicionados suponen un impacto tanto a nivel visual como de ruido en el edificio y, además, puede suponer problemas de seguridad si no se instala según la normativa.

Por tanto, el reglamento se ha endurecido de cara a este mismo verano con el objetivo de que las instalaciones sigan todas las directrices pautadas por la Ley a espera de sanciones en los casos contrarios.

Con tal de evitarlas, lo mejor que puede hacer un propietario es consultar primero las opciones que posee con su comunidad de vecinos como primer paso para evitar posibles demandas en el futuro.

Por tanto, se acabaron esos movimientos con los que algunos vecinos trataban de no reducir el espacio útil de su vivienda a costa de la comunidad de propietarios, dado que podrían recibir un castigo económico significativo en consecuencia.