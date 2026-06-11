Ya es oficial: si ignoras tu aviso del IRS, tus cuentas y propiedades pueden ser embargadas sin previo aviso

Si vives en Estados Unidos y tus cuentas no están perfectamente saneadas, hay algo que debes tener en cuenta: el IRS, conocido como el Servicio de Impuestos Interno de EE. UU., puede embargar tus cuentas, salarios y bienes.

Cómo evitar que congelen tus cuentas y embarguen tus bienes

Esto afecta no solo a los ciudadanos con nacionalidad estadounidense, sino que todo aquel extranjero que también cuente con propiedades, salario o demás puede acabar viéndose afectado por la medida final del IRS.

La situación se genera cuando el IRS manda un Aviso Final de Intención de Embargo que tiene relación directa con una serie de impuestos y pagos atrasados por el contribuyente. Y el problema surge sobre todo cuando dicha notificación se ignora.

Por lo general, cuando llega el aviso se establece un plazo de 30 días en los que el contribuyente debe encontrar una solución: o bien pagar sus cuotas atrasadas, o sino intentar una negociación o apelación para lidiar directamente con el problema.

Embargo / sport

Pero si por el contrario no hay respuesta alguna de la persona, entonces el IRS tiene derecho a iniciar un sistema automático de cobro que va desde congelar las cuentas a realizar embargos sin que sean necesarias nuevas advertencias.

Otra dificultad añadida en este escenario es que si el contribuyente ha optado por ignorar el aviso, su margen de negociación se reduce drásticamente. Es decir, hay diferencia entre responder a la notificación y simplemente dejarla pasar.

Consecuentemente, se recomienda responder al Aviso Final de Intención de Embargo simplemente por el hecho de que ofrece un mayor margen de acción para que la persona pueda intentar resolver la situación antes de que esta escale a los embargos.

En definitiva, el modelo aplicado del IRS es uno agresivo pero que busca concienciar a los ciudadanos de sus pagos. Así que tanto si resides permanentemente en EE. UU. como si vives de forma pasajera, intenta estar al día de todos tus pagos y notificaciones.