Ya es oficial: Hacienda solo puede reclamar las deudas hasta los cuatro años salvo que el plazo se reinicie

La normativa tributaria española, recogida en la Ley General Tributaria, establece que Hacienda dispone de un plazo general de cuatro años para reclamar el pago de una deuda ya reconocida.

Ese periodo empieza a contar desde el día siguiente al fin del plazo voluntario para presentar la declaración o efectuar el pago correspondiente. Si en ese tiempo no se produce ninguna actuación administrativa ni ningún movimiento por parte del contribuyente, la Administración pierde la facultad de exigir el importe pendiente.

Este mismo plazo protege también a los ciudadanos cuando desean solicitar la devolución de ingresos indebidos o reclamar cantidades que consideran que Hacienda les debe.

Cuándo se interrumpe el plazo

Aunque muchos contribuyentes creen que basta con esperar cuatro años para que la deuda desaparezca, la realidad es más compleja. Cualquier actuación formal de la Agencia Tributaria, como un requerimiento, un procedimiento de apremio, una comunicación de embargo o cualquier gestión relacionada con el cobro, interrumpe la prescripción y hace que el plazo vuelva a empezar desde cero.

También los actos del propio contribuyente pueden reiniciar el cómputo. Solicitar un aplazamiento, presentar un recurso, efectuar un pago parcial o reconocer la deuda de alguna manera implica que el reloj vuelva a ponerse a cero. En la práctica, esto puede alargar durante años la posibilidad de que Hacienda reclame las cantidades pendientes.

Ignorar una notificación no sirve para frenar el proceso

Uno de los errores más habituales es pensar que no recoger una carta certificada evita que Hacienda continúe el procedimiento.

Si la notificación no puede practicarse por los cauces habituales, la Administración puede recurrir a mecanismos alternativos, como la publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Esa publicación tiene efectos jurídicos plenos y mantiene viva la reclamación. Por tanto, desatender las comunicaciones no hace que la deuda prescriba automáticamente.

Qué ocurre en los casos de delito fiscal

La regla de los cuatro años se aplica únicamente a las deudas tributarias ordinarias en el ámbito administrativo. Cuando la conducta puede constituir un delito fiscal por superar ciertos umbrales económicos o por su especial gravedad, entran en juego los plazos previstos en la legislación penal.

En estos supuestos, la prescripción puede ampliarse hasta cinco años en los delitos fiscales ordinarios y hasta diez en los casos agravados.

A quién afecta este régimen

Las normas sobre prescripción no distinguen entre tipos de contribuyentes. Se aplican a trabajadores por cuenta ajena, autónomos, sociedades mercantiles, herederos que asumen obligaciones tributarias o personas no residentes con impuestos pendientes en España.

Además, este régimen alcanza no solo a los tributos gestionados por la Agencia Tributaria estatal, sino también a numerosos impuestos administrados por comunidades autónomas y entidades locales.