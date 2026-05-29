Ya es oficial: Hacienda permitirá deducir hasta 1.356 euros a los propietarios que cumplan este requisito

Cada año, miles de contribuyentes presentan la Declaración de la Renta sin revisar una de las ventajas fiscales más desconocidas relacionadas con la vivienda.

Ahora, la Agencia Tributaria ha vuelto a recordarlo: existe un gasto que muchos propietarios pagan de forma obligatoria y que puede ayudarles a recuperar hasta 1.356 euros.

La clave la encuentras en el seguro de hogar vinculado a determinadas hipotecas. Aunque la mayoría de los propietarios lo consideran simplemente un requisito bancario más, en algunos casos forma parte de las deducciones asociadas a la compra de la vivienda habitual.

Sin embargo, no todos los contribuyentes pueden beneficiarse. Hacienda mantiene esta ventaja fiscal únicamente para quienes compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y continúan pagando una hipoteca asociada a ese inmueble.

Declaración Renta / Sport.es

Se trata del régimen transitorio de deducción por inversión en vivienda habitual, uno de los pocos beneficios fiscales que sobrevivieron a las reformas tributarias de los últimos años.

Lo llamativo es que muchos propietarios desconocen que parte del seguro exigido por el banco puede incluirse dentro de los gastos deducibles relacionados con la hipoteca. Esto significa que una póliza que llevan años pagando podría contribuir a reducir la factura fiscal en la próxima campaña de la Renta.

La normativa establece una base máxima de deducción de 9.040 euros anuales. Sobre esa cantidad se aplica un porcentaje del 15%, lo que permite alcanzar una reducción de hasta 1.356 euros.

No obstante, Hacienda recuerda que únicamente es deducible la parte del seguro directamente vinculada a la garantía hipotecaria de la vivienda. Las coberturas adicionales contratadas voluntariamente no forman parte de este beneficio fiscal.