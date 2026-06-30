Es oficial: Hacienda exigirá el IRPF de la paga extra de las pensiones, salvo algunas excepciones

La paga extra de verano de las pensiones también tributará en el IRPF, porque Hacienda la considera parte de los rendimientos del trabajo igual que la pensión mensual. Eso sí, no todos los pensionistas están afectados de la misma manera: hay algunos supuestos concretos que quedan exentos del impuesto.

Por qué la paga extra tributa

La Agencia Tributaria entiende que las pensiones son rentas del trabajo, de modo que la paga extraordinaria no tiene un tratamiento fiscal distinto al del resto de la prestación. Por ese motivo, cuando se cobra la paga extra, el importe ya llega neto a la cuenta bancaria después de aplicar la retención que corresponda.

No se paga un impuesto aparte solo por ser paga extraordinaria; lo que ocurre es que se integra en el cómputo anual de ingresos del pensionista. Por tanto, esto se va a ver reflejado en las próximas pagas extraordinarias, aunque hay algunas excepciones.

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Qué pensionistas quedan exentos

Existen varias excepciones recogidas por la ley que permiten no tributar por la pensión. Entre ellas están las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, las pensiones derivadas de actos de terrorismo, las pensiones de orfandad y determinadas prestaciones familiares o de clases pasivas en supuestos concretos.

En esos casos, la paga extra tampoco se somete a IRPF. Aunque la pensión tribute, no todos los jubilados están obligados a presentar la renta. En general, si solo se tiene un pagador y los rendimientos no superan 22.000 euros anuales, no existe obligación de declarar.

Si hay dos o más pagadores, y el segundo y los siguientes superan 1.500 euros al año, el umbral baja a 15.876 euros. En la práctica, la medida significa que muchos jubilados verán aplicada la retención correspondiente también sobre la paga extra.

Para quien ya está dentro de los umbrales de declaración, la paga extraordinaria suma más ingresos al año y puede influir en el resultado final de la renta. Para los que están exentos, no habrá retención en los casos concretos ya mencionados.