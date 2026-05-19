HACIENDA
Ya es oficial: Hacienda devuelve hasta 340 euros en el IRPF para salarios inferiores de 18.280 euros
La Agencia Tributaria tiene como objetivo aliviar la carga tributaria a quienes perciban rentas del trabajo muy bajas
La nueva campaña de la declaración de la Renta trae consigo importantes cambios fiscales para los contribuyentes. En este sentido, Hacienda aplicará una nueva deducción en el IRPF a miles de trabajadores con ingresos bajos.
Con esta novedad, la Agencia Tributaria tiene como objetivo aliviar la carga tributaria a quienes perciban rentas del trabajo muy bajas o próximas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley 5/2025 establece una deducción en la Renta que puede llegar hasta los 340 euros. Aunque entró en vigor a mediados de 2025, es de carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Por este motivo, los contribuyentes podrán beneficiarse en la campaña de la Renta de 2026. Ahora bien, los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos. Primeramente, los rendimientos del trabajo deben ser inferiores a los 18.276 euros.
A continuación, el siguiente requisito es que las rentas del beneficiario no superen los 6.500 euros anuales. En este campo se incluyen alquileres, ganancias patrimoniales y el resto de rentas percibidas por el contribuyente.
Después de cumplir con los requisitos, el solicitante tiene derecho a percibir la deducción en relación a su nivel de ingresos. Ahora bien, este importe no se aplica de forma automática.
Así lo afirma José Ramón López, asesor fiscal y creador de contenido en redes sociales. En su cuenta de TikTok, 'Tu blog fiscal', el divulgador explica que los contribuyentes que cumplan con los requisitos deben acceder al apartado de "deducciones generales" y pulsar "deducción por obtención de rendimientos del trabajo".
En esta categoría, los usuarios deben "rellenar una serie de datos", un proceso que Ramón López considera "absurdo porque Hacienda ya tiene esos datos". Al completar la información, la deducción aparece reflejado en la declaración y su cuantía "va bajando conforme te acercas al importe máximo".
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