Ya es oficial: Hacienda cambia las normas y reducirá las ventajas fiscales a quienes suban el alquiler

El Gobierno prepara una reforma fiscal que puede cambiar la forma en la que muchos propietarios afrontan un nuevo contrato de alquiler. La propuesta, incluida en un borrador de real decreto-ley pendiente de aprobación por el Congreso de Ministros, plantea un sistema claro: quien mantenga o reduzca el precio del alquiler conservará mayores ventajas en el IRPF; quien lo incremente, perderá parte de esos beneficios fiscales.

Conviene aclarar una cuestión desde el principio. No se trata de un nuevo impuesto ni de una multa para los caseros. El cambio afecta a las reducciones fiscales que los propietarios pueden aplicar sobre los rendimientos obtenidos por el alquiler de una vivienda.

En otras palabras, cuanto mayor sea la subida del precio al firmar un nuevo contrato, menor será la parte de esos ingresos que podrá beneficiarse de las bonificaciones previstas en el IRPF.

La intención del Ejecutivo pasa también por extender este modelo a todo el territorio nacional. Hasta ahora, buena parte de estas ventajas solo podían aplicarse en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado, una circunstancia que ha limitado notablemente su alcance porque muchas comunidades autónomas nunca llegaron a declararlas.

Así quedarán las reducciones fiscales si aumenta el alquiler

La reforma establece una escala progresiva. Si el nuevo contrato fija una renta hasta un 5% superior a la del anterior, la reducción fiscal será del 40%.

GENTE VIENDO EL ESCAPARATE DE UNA INMOBILIARIA EN VIGO. ALQUILER. VENTA. ANUNCIOS. PISOS. CASAS. VIVIENDAS / MARTA G. BREA / FDV

A partir de ese punto, las bonificaciones irán disminuyendo. Las subidas superiores al 5% y de hasta el 10% permitirán aplicar una reducción del 30%. Si el incremento se sitúa entre el 10% y el 15%, el porcentaje bajará 25%. Cuando alcance entre el 15% y el 20%, la reducción será del 20%, mientras que las subidas superiores al 20% dejarán la bonificación en únicamente el 15%.

Este cálculo no afecta a las actualizaciones anuales previstas durante la vigencia del contrato. Hacienda comparará exclusivamente el precio pactado en el nuevo alquiler con la última renta del contrato anterior, una vez incorporada la actualización que corresponda conforme a la normativa vigente.

Mantener o rebajar el precio tendrá mayores incentivos

La reforma también refuerza las ventajas para los propietarios que opten por contener las rentas.

Si el nuevo contrato mantiene el mismo precio que el anterior, la reducción sobre el rendimiento neto será del 50%. Cuando el alquiler se rebaje más de un 5%, el incentivo aumentará hasta, al menos, el 70%, con independencia de dónde se encuentre ubicada la vivienda.

En determinados supuestos, la reducción podrá alcanzar incluso el 100%. Ocurrirá cuando el propietario renueve el contrato con el mismo inquilino aplicando una rebaja superior al 5% o cuando alquile la vivienda a un nuevo arrendatario por debajo del índice estatal de referencia que establezca el Ministerio de Vivienda.