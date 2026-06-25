Es oficial: el Gobierno plantea cambios en la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años

La jubilación en España es un tema que suele generar dudas entre los trabajadores, ya que no depende únicamente de una edad fija, sino también de los años cotizados y de las distintas formas que existen para dejar de trabajar antes de lo habitual.

El Gobierno ha presentado un anteproyecto para modificar la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de ampliar los supuestos en los que se puede acceder a la jubilación anticipada. La idea es ofrecer más flexibilidad a determinados trabajadores para que puedan retirarse antes de la edad ordinaria, incluso en algunos casos a los 61 o 63 años, aunque esto no será aplicable a todo el mundo, ya que dependerá de la situación personal y de una serie de requisitos concretos.

Actualmente, el sistema ya contempla dos tipos de jubilación anticipada: la voluntaria, que es la más habitual y permite adelantar la retirada hasta dos años antes de la edad legal, y la involuntaria, que se aplica en situaciones como despidos o cierres de empresa y puede llegar a adelantarla hasta cuatro años.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses para quienes no hayan cotizado lo suficiente, mientras que quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados pueden jubilarse a los 65.

Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria es necesario haber cotizado al menos 35 años, de los cuales dos deben haberse producido dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. A partir de ahí, es posible adelantar el retiro, aunque siempre con una reducción en la pensión.

Pareja de pensionistas / A

Estos recortes se aplican mediante los llamados coeficientes reductores, que disminuyen la cuantía de la pensión de forma permanente y que, por lo general, oscilan entre el 13% y el 21%, dependiendo de los años cotizados. En este sentido, cuanto mayor es la carrera de cotización, menor suele ser el recorte.

La opción de jubilarse a los 61 años es más restrictiva y solo se contempla en casos de cese involuntario de la actividad laboral, como despidos, expedientes de regulación de empleo o cierres de empresa. Además, se exige haber cotizado en torno a 33 años y haber permanecido un tiempo inscrito como demandante de empleo.

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En estos supuestos, el adelanto puede llegar a ser de hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria de jubilación, aunque a cambio la reducción de la pensión es más elevada y puede alcanzar hasta el 30% en algunos casos.