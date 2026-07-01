Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas sobre la cotización a partir de 2027 para poder jubilarse a partir de los 65 años

Desde el 2027 entrarán en vigor nuevos requisitos para aquellos que deseen acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. El calendario de reformas del sistema público de pensiones culminará con un aumento del periodo mínimo de cotización exigido y con la fijación de los 67 años como edad ordinaria de jubilación para quienes no alcancen ese umbral.

Con la normativa vigente durante 2026, los trabajadores pueden jubilarse a los 65 años siempre que hayan acreditado 38 meses y 3 meses de cotización.

Ahora bien, desde el 1 de enero de 2027 ese requisito aumentará hasta 38 años y 6 meses, es decir, tres meses más de los que se exigen actualmente, mismo aumento que se registró de 2025 a 2026.

Quienes no alcancen ese periodo cotizado deberán esperar a cumplir los 67 años para acceder a la pensión de jubilación sin sufrir reducciones por edad.

Se trata de una medida que forma parte de la reforma aprobada para adaptar el sistema al progresivo envejecimiento de la población y al incremento del número de pensionistas previsto en los próximos años.

Atención con la edad de jubilación / Sport.es

No obstante, la legislación mantiene algunas excepciones. Determinados colectivos, como los trabajadores de profesiones especialmente penosas o peligrosas, así como algunos funcionarios con regímenes específicos podrán seguir accediendo a la jubilación antes de la edad ordinaria siempre que cumplan sus correspondientes requisitos.

Por otro lado, quienes decidan retirarse antes de tiempo sin reunir las condiciones exigidas continuarán estando sujetos a los coeficientes reductores previstos para la jubilación anticipada. Se tratan de penalizaciones que reducen la cuantía de la pensión y varían en función del tiempo que se adelante el retiro y de los años cotizados.

Al mismo tiempo, el Gobierno sigue impulsando la llamada jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con un empleo una vez se haya alcanzado la edad de jubilación, prolongando de esta forma la vida laboral.