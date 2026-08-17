Es oficial: el Gobierno amplía el Ingreso Mínimo Vital y permitirá que mayores de 30 años que viven en casa de sus padres accedan a la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidándose como una de las prestaciones sociales más relevantes del Ejecutivo. La Seguridad Social ha confirmado que los mayores de 30 años que residan en casa de sus padres podrán solicitar la ayuda, siempre que cumplan una serie de requisitos específicos que buscan garantizar que realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

La medida llega en un momento en el que el IMV registra cifras históricas. Según datos oficiales, en julio la prestación alcanzó a 2.682.646 personas distribuidas en 879.225 hogares, con una cuantía media de 504,5 euros mensuales por hogar y una nómina total que ascendió a 473,3 millones de euros. En comparación con el mismo periodo de 2025, el número de prestaciones activas ha aumentado en 126.756, lo que supone un incremento del 16,9%. También crece el número de beneficiarios, que ya asciende a 383.646, un 16,7% más que el año anterior.

Uno de los datos más llamativos es el peso de los menores en la prestación: 1.089.965 niños, niñas y adolescentes reciben actualmente el IMV, lo que representa casi el 41% del total. La Moncloa subraya que esta ayuda se ha convertido en un pilar para miles de familias con dificultades económicas.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y por qué se amplía

La Seguridad Social define el IMV como una prestación destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social en personas que viven solas o integradas en unidades de convivencia sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Desde su puesta en marcha, el Gobierno ha ido ajustando los requisitos para adaptarlos a nuevas realidades sociales y económicas.

En este contexto, el Ejecutivo ha decidido ampliar el acceso a los mayores de 30 años que viven con sus padres, una situación cada vez más frecuente debido al encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y la dificultad para emanciparse. La medida busca evitar que estas personas queden excluidas de la prestación por el simple hecho de compartir domicilio, siempre que no formen parte de la unidad de convivencia.

Requisitos para mayores de 30 años que viven con sus padres

La Seguridad Social establece que estos ciudadanos podrán acceder al IMV si cumplen las siguientes condiciones:

Acreditar que durante los 12 meses anteriores han vivido en un domicilio distinto al de sus padres. Este requisito pretende garantizar que la persona ha intentado emanciparse y que su regreso al hogar familiar responde a una situación de necesidad.

Este requisito pretende garantizar que la persona ha intentado emanciparse y que su regreso al hogar familiar responde a una situación de necesidad. Vulnerabilidad económica. El solicitante debe demostrar que carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El solicitante debe demostrar que carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Obligación de presentar la declaración de la renta. La Administración exige este trámite para verificar la situación económica real del solicitante.

Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la Seguridad Social. / .

Quienes cumplan estos requisitos podrán recibir una prestación que en 2026 garantiza un mínimo de 733,60 euros al mes, equivalente a 8.803,20 euros al año, para un adulto que no forma parte de una unidad monoparental.

Otros colectivos que también podrán acceder al IMV

La ampliación del acceso no se limita a los mayores de 30 años. La Seguridad Social también confirma que podrán solicitar el IMV:

Jóvenes de entre 18 y 22 años procedentes de centros residenciales de protección de menores. Este colectivo, especialmente vulnerable, podrá acceder a la ayuda para facilitar su transición a la vida adulta.

Este colectivo, especialmente vulnerable, podrá acceder a la ayuda para facilitar su transición a la vida adulta. Personas de 23 años o más que compartan domicilio con una unidad de convivencia pero no formen parte de ella , siempre que cumplan estas condiciones:

, siempre que cumplan estas condiciones: No estar casados, salvo que hayan iniciado trámites de separación o divorcio. No estar registradas como pareja de hecho. No formar parte de otra unidad de convivencia.

Esta ampliación busca cubrir situaciones en las que jóvenes adultos comparten vivienda por necesidad económica, pero no mantienen vínculos familiares o legales con quienes viven en el mismo domicilio.

Un contexto político marcado por la presión social

El IMV se ha convertido en una de las políticas sociales más visibles del Gobierno de Sánchez. Además de su impacto en la lucha contra la pobreza, algunos analistas señalan que la ampliación de la prestación podría tener también un componente político, dado que el Ejecutivo afronta unas elecciones en 2027 especialmente complejas. En cualquier caso, la medida responde a una realidad social evidente: cada vez más adultos viven con sus padres por falta de recursos suficientes para emanciparse.

Con estas nuevas condiciones, el IMV continúa evolucionando para adaptarse a las necesidades de la población. La ampliación del acceso a mayores de 30 años que viven con sus padres refleja un intento de responder a una problemática creciente y de reforzar la red de protección social en un momento de incertidumbre económica.