Es oficial: Europa acelera la revolución de los envases y activa una década de cambios que transformará cómo compramos, reciclamos y reutilizamos

Europa ha puesto en marcha la mayor reforma de envases en décadas. Desde este 12 de agosto de 2026, comienza a aplicarse de forma progresiva el Reglamento (UE) 2025/40, conocido como PPWR, que redefine cómo deben fabricarse, utilizarse y gestionarse los envases en toda la Unión Europea. La norma busca reducir residuos, limitar sustancias peligrosas y orientar el mercado hacia formatos reutilizables.

La obligación inmediata es clara: todos los envases introducidos en el mercado deben ser reciclables. Sin embargo, los criterios técnicos que determinarán ese nivel de reciclabilidad no se aplicarán hasta 2030, por lo que los cambios más profundos llegarán con el tiempo.

El reglamento fija metas hasta 2040, con objetivos crecientes de contenido reciclado, reutilización y reducción de envases de un solo uso.

El depósito de 10 céntimos: obligatorio, pero no inmediato

Dentro del PPWR se incluye la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que añadirá 10 céntimos a cada lata, botella de plástico o brik de hasta tres litros. Esa cantidad se devolverá al entregar el envase vacío en los puntos habilitados.

Pero este sistema no empieza ahora. La UE fija que todos los países deben tenerlo operativo como máximo el 1 de enero de 2029. España ya había aprobado en 2022 un depósito mínimo de 10 céntimos, condicionado al cumplimiento de objetivos de recogida. Como no se alcanzó el 70% de recogida separada en 2023, el depósito será obligatorio.

El consumidor pagará la fianza y la recuperará al devolver el envase. Si no lo hace, simplemente perderá esos céntimos.

Cómo se devolverán los envases

La normativa prevé varios puntos de retorno:

Supermercados y grandes superficies , con máquinas de devolución que escanean el envase y emiten vales o reembolsos.

, con máquinas de devolución que escanean el envase y emiten vales o reembolsos. Comercios pequeños, bares y restaurantes , que podrán aceptar envases de forma manual.

, que podrán aceptar envases de forma manual. Contenedores especiales o centros de retorno, según cómo se organice el sistema en cada país.

Los envases deberán conservarse sin aplastar y con la etiqueta visible para poder ser identificados.

Nuevas obligaciones para fabricantes y distribuidores

El PPWR exige que los fabricantes utilicen materiales reciclados, reduzcan el espacio vacío en envases de comercio electrónico y eliminen formatos innecesarios. A partir de 2030, los envases colectivos y de transporte deberán limitar el espacio vacío al 50%.

Botellas de plástico / Archivo

Además, se limitarán sustancias como los PFAS, los llamados "químicos eternos", presentes en envases en contacto con alimentos. No se prohíben de inmediato, pero sí se establecen límites estrictos por su impacto en la salud y el medio ambiente.

Impacto en bares, restaurantes y hostelería

Los cambios serán graduales, pero inevitables:

2027 : los clientes podrán llevar sus propios táperes sin pagar suplemento.

: los clientes podrán llevar sus propios táperes sin pagar suplemento. 2028 : los establecimientos deberán ofrecer envases reutilizables para comida y bebida para llevar.

: los establecimientos deberán ofrecer para comida y bebida para llevar. 2030: se prohibirán determinados envases de un solo uso en hostelería, como sobres de kétchup, sal, azúcar, aceite, vinagre o cápsulas de café.

La prohibición afecta solo a bares y restaurantes. Los consumidores podrán seguir usando monodosis en casa.

¿Subirán los precios?

Sí, pero solo por la fianza del depósito. Una bebida de dos euros pasará a costar 2,10 euros, aunque esos 10 céntimos se recuperarán al devolver el envase. Si no se devuelve, se pierde la cantidad.

Desde 2030, se limitarán los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas de menos de 1,5 kilos, como bandejas y bolsas. Habrá excepciones por higiene o para evitar desperdicio alimentario.

Un cambio profundo para empresas y consumidores

El PPWR transformará la relación entre el consumidor y el envase: cada recipiente tendrá un valor económico asociado y su devolución será parte habitual de la compra. Para empresas, la adaptación implicará revisar envases, procesos y costes, especialmente en sectores como alimentación, comercio electrónico y hostelería.

Europa inicia así una década decisiva para reducir residuos y avanzar hacia un modelo de reutilización, reciclabilidad y responsabilidad compartida.