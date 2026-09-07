Es oficial: el Estatuto de los Trabajadores permite pedir hasta 3 años de excedencia para cuidar de los hijos

La llegada de un hijo supone un cambio importante en la vida de cualquier familia. Los horarios cambian, las rutinas se reorganizan y, para muchos padres y madres, compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos puede convertirse en todo un reto, sobre todo durante los primeros años.

Es por ese motivo que la legislación laboral española contempla diferentes medidas para facilitar la conciliación familiar. Una de ellas es la excedencia para el cuidado de los hijos, recogida en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a los empleados solicitar hasta tres años para cuidar de cada hijo.

Se trata de un derecho que pueden utilizar tanto los padres como las madres y que se aplica en casos de nacimiento, pero también de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

El plazo de esta excedencia comienza a contar desde la fecha de nacimiento o, cuando corresponda, desde la resolución judicial o administrativa relacionada con la adopción o el acogimiento. Además, no es necesario pedir los tres años completos ni disfrutarlos de una sola vez, ya que el trabajador puede solicitar el tiempo que necesite y disfrutarlo de forma fraccionada para adaptarlo mejor a sus circunstancias familiares.

Archivo - Una madre con sus hijos. / Eduardo Sanz - Europa Press

La ley establece que durante el primer año se debe reservar el mismo puesto de trabajo, mientras que después se mantiene el derecho a volver a un puesto del mismo grupo profesional o de una categoría equivalente; en el caso de las familias numerosas, además, el periodo de reserva del puesto exacto puede ampliarse.

Eso sí, hay una cuestión importante que deben tener en cuenta quienes estén pensando en solicitarla: durante la excedencia no se cobra el salario de la empresa, ya que el trabajador deja temporalmente de prestar sus servicios. A pesar de ello, el tiempo que dure la excedencia cuenta a efectos de antigüedad y el empleado también tiene derecho a participar en los cursos de formación profesional que organice la empresa, especialmente cuando se acerque el momento de su reincorporación.

Dos trabajadores en una empresa / Archivo

Esta excedencia tampoco debe confundirse con la excedencia voluntaria, ya que no es necesario haber trabajado durante un año en la empresa para poder solicitarla. La voluntaria sí exige una antigüedad mínima de un año y, además, no garantiza la reserva del puesto en los mismos términos que la excedencia destinada al cuidado de los hijos.

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Además, se trata de un derecho individual de cada trabajador, por lo que tanto el padre como la madre pueden solicitar su propia excedencia para cuidar del mismo hijo. En el caso de que ambos trabajen en la misma empresa y quieran disfrutarla al mismo tiempo, la compañía podrá limitar que los dos la disfruten de forma simultánea cuando existan razones justificadas relacionadas con la organización del trabajo.