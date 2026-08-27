Es oficial: si compraste una vivienda antes de 2013, Hacienda te puede deber dinero

Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) abre la puerta a que algunos propietarios recuperen parte del dinero pagado de más en el IRPF. La medida afecta especialmente a quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013, posteriormente la vendieron y utilizaron parte del importe obtenido para cancelar la hipoteca.

Hasta el momento, Hacienda mantenía una interpretación restrictiva y no permitía aplicar la deducción por vivienda habitual sobre la cantidad destinada a cancelar el préstamo hipotecario en el momento de la venta.

Sin embargo, el TEAC considera que esta cancelación puede formar parte del proceso de financiación de la vivienda, y, por tanto, ser susceptible de deducción.

¿Quién se beneficia de este cambio?

La clave está en cumplir varios requisitos, pudiendo ser afectados los contribuyentes que:

Compraron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013.

Tenían derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

Vendieron después ese inmueble.

Destinaron parte del dinero de la venta a cancelar la hipoteca asociada a la vivienda.

La resolución es muy relevante para aquellos que hicieron estas operaciones en los últimos ejercicios y no incluyeron la cancelación del préstamo en su declaración de la renta.

¿Se puede reclamar el dinero?

María Cristina Buendía, la notaria que en redes sociales se llama @notariabuendia, lo ha explicado en un vídeo de forma clara: sí, se puede reclamar siempre que el ejercicio fiscal todavía esté dentro del plazo para solicitar una rectificación. Quienes presentaron sus declaraciones sin aplicar esta deducción pueden solicitar la devolución de los ingresos indebidos correspondientes.

Para ello, hay que acreditar tanto la compra de la vivienda como la financiación y posterior cancelación de la hipoteca: escritura de compraventa, documentación del préstamo y escritura o justificante de cancelación son imprescindibles en este caso.

Antes de presentar una reclamación, conviene revisar cada caso concreto y comprobar tanto los requisitos de deducción como los ejercicios que todavía pueden rectificarse.