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ECONOMÍA

Es oficial: las celebraciones por una final del Mundial podrán acarrear multas de hasta 3.000 euros

Las administraciones recuerdan que la euforia colectiva no exime del cumplimiento de las leyes y advierten de sanciones por consumo de alcohol en la calle, exceso de ruido nocturno y daños en el mobiliario urbano

Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 que han disputado frente a Francia, desde la &quot;fan zone&quot; de la Plaza de Colón en Madrid, el 14 de julio. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 que han disputado frente a Francia, desde la "fan zone" de la Plaza de Colón en Madrid, el 14 de julio. EFE/ Borja Sanchez-Trillo / Borja Sanchez-Trillo / EFE

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Mariona Carol

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La posibilidad de que España gane su segundo Mundial desata previsiones de fiesta masiva en todo el país. Sin embargo, la emoción colectiva debe convivir con un entramado normativo que regula el uso del espacio público, el descanso vecinal y la seguridad ciudadana.

En ausencia de una ley estatal única, las restricciones dependen de una combinación de normas autonómicas y ordenanzas municipales, lo que convierte cada territorio en un escenario regulatorio distinto.

Este mosaico legal implica que una conducta habitual en una celebración deportiva puede transformarse en infracción si genera molestias, riesgos o incumple las reglas fijadas por cada administración. Conceptos como contaminación acústica, consumo en vía pública o protección del patrimonio urbano se convierten en elementos clave para entender las sanciones.

Alcohol en la vía pública: una práctica extendida pero sancionable

El consumo de alcohol en la calle es uno de los comportamientos más frecuentes tras una victoria deportiva. A pesar de su aparente normalidad, numerosas ordenanzas municipales prohíben beber fuera de los espacios autorizados.

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia. Foto archivo

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia. Foto archivo / Eduardo Sanz - Europa Press

Las sanciones varían según la ciudad y la gravedad del caso, y pueden incluir multas económicas significativas. La normativa busca evitar concentraciones descontroladas, riesgos para la seguridad y situaciones que dificulten la convivencia.

En celebraciones multitudinarias, las autoridades refuerzan la vigilancia en zonas donde se prevé mayor afluencia de aficionados, especialmente en plazas y avenidas céntricas.

Ruido y descanso vecinal: el límite invisible de la fiesta

Los cánticos, los claxonazos y la música forman parte del ambiente festivo, pero pueden convertirse en infracciones cuando afectan al descanso de los vecinos.

La normativa sobre contaminación acústica establece multas que pueden alcanzar los 750 euros en casos leves, 1.500 euros en los graves y hasta 3.000 euros en las infracciones muy graves. No solo se sancionan los equipos de sonido a gran volumen, sino también comportamientos que alteren de forma excesiva el entorno.

Las autoridades pueden intervenir ante concentraciones que generen molestias continuadas, especialmente durante la noche o en zonas residenciales donde el descanso está protegido de manera estricta.

Bengalas y pirotecnia: un riesgo en espacios concurridos

Las bengalas y otros elementos pirotécnicos, habituales en algunas celebraciones futbolísticas, están sujetos a restricciones severas.

Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 que han disputado frente a Francia, desde la &quot;fan zone&quot; de la Plaza de Colón en Madrid, el 14 de julio. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 que han disputado frente a Francia, desde la "fan zone" de la Plaza de Colón en Madrid, el 14 de julio. EFE/ Borja Sanchez-Trillo / Borja Sanchez-Trillo / EFE

Su uso en concentraciones multitudinarias puede representar un riesgo para quienes se encuentran alrededor, por lo que las fuerzas de seguridad incrementan la vigilancia en puntos donde se reúnen grandes grupos de aficionados. La normativa busca evitar quemaduras, incendios y situaciones de peligro derivadas de la manipulación de material pirotécnico sin autorización.

Daños en fuentes, monumentos y mobiliario urbano

Las imágenes de aficionados subidos a fuentes, estatuas o monumentos suelen viralizarse tras un gran triunfo deportivo. Sin embargo, estas acciones pueden acarrear sanciones si provocan daños en el patrimonio o en elementos del mobiliario urbano.

La celebración no permite utilizar espacios públicos de forma que puedan deteriorarse o ponerse en peligro. Las administraciones recuerdan que el patrimonio es un bien protegido y que cualquier daño puede derivar en multas elevadas y responsabilidades civiles.

AME805. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York / Lavandeira Jr. / EFE

La euforia de una final del Mundial puede transformar las calles en un escenario de celebración colectiva, pero las normas siguen vigentes. Las autoridades insisten en que la fiesta debe desarrollarse dentro de los límites legales para garantizar la convivencia, la seguridad y el respeto al entorno urbano.

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El entusiasmo nacional no elimina las obligaciones: celebrarlo es un derecho, hacerlo sin infringir la ley, una responsabilidad compartida.

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