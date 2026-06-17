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ECONOMÍA

Ya es oficial: el BOE confirma un cambio crucial para los trámites de la Seguridad Social a partir de septiembre de 2026

La entidad ha emitido un comunicado que lo cambia todo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampl

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampl / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

La Seguridad Social ha informado de un importante cambio de su forma de proceder que se ha hecho oficial a través del BOE y que afectará a millones de usuarios de sus servicios. Sobre todo, en cuanto a ciertos trámites.

Básicamente, este consiste en que todos los procesos y papeleos de la entidad se harán ahora de manera digital. Algo que se hace con el objetivo de agilizar los servicios de la Seguridad Social de aquí en adelante.

Esta medida se hará efectiva a partir de septiembre de este mismo año 2026, momento en el que la Seguridad Social pasará a enviar sus comunicacioens y requerimientos a través del medio virtual.

¿Qué significa esto exactamente? Pues que a partir de dicho mes, la Seguridad Social dejará de enviar correos físicos y pasará a hacer lo propio a través de e-mails o SMS, y afectará a numerosos trámites.

Desde la solicitud de ayudas y subvenciones hasta la petición de una cita médica, pasando por cualquier otra notificación administrativa que se haga en cualquier dirección entre Seguridad Social y usuario.

Eso sí, este cambio no ha llegado exento de quejas: muchos usuarios aún no se han acostumbrado al medio digital, por lo que su transición a los nuevos medios de la entidad probablemente no se produzca sin complicaciones.

A partir de septiembre de 2026, los usuarios deberán utilizar su DNI electrónico o su Cl@ve digital para poder recivir cualquier comunicado por parte de la Seguridad Social. Además, esta redirigirá a su sede elctrónica para cualquier proceso.

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La idea es que, con estas medidas, la Seguridad Social pueda hacer un mejor seguimiento de cualquier comunicación que haga, quedando registrada en el medio digital para ser enviada de manera instantánea.

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