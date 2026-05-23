Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España

Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido una nueva medida fiscal que beneficiará a miles de hogares: una deducción de hasta 100 euros en la declaración de la Renta para propietarios de mascotas en Andalucía.

Y cuando decimos Andalucía, nos referimos exclusivamente a esta comunidad porque es una medida impulsada por la Junta que busca aliviar el gasto creciente en atención veterinaria.

Se trata de una ayuda que como su nombre indica ('deducción') no supone un ingreso directo, sino un descuento aplicado sobre la cuota autonómica del IRPF. Concretamente, permitirá desgravar el 30% de los gastos veterinarios, con un límite máximo de 100 euros por declaración, con independencia del número de mascotas que tenga el contribuyente.

Una medida que llega en plena campaña de la declaración de la Renta 2025, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, y que supone un incentivo fiscal inédito hasta la fecha.

Este sencillo truco puede evitarle mucho dolor a nuestras mascotas. / Faro de Vigo

Como ya hemos adelantado, su objetivo es compensar parcialmente los costes habituales que afrontan los dueños de animales, como consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas o servicios preventivos.

Eso sí, no todos los gastos son válidos ya que deben estar debidamente justificados mediante factura oficial emitida por un veterinario autorizado, incluyendo datos como el NIF del centro, la fecha y el concepto del servicio. Además, hay condiciones específicas según el origen del animal:

Si la mascota ha sido comprada , la deducción solo puede aplicarse durante el ejercicio fiscal tras la adquisición.

, la deducción solo puede aplicarse durante el ejercicio fiscal tras la adquisición. Si procede de adopción , el beneficio se puede disfrutar durante tres años.

, el beneficio se puede disfrutar durante tres años. Si es un perro de asistencia (como los perros guía), la deducción no tiene límite temporal.

Para acceder a esta deducción será imprescindible tener residencia fiscal en Andalucía y que el animal haya sido adquirido o adoptado a partir del 1 de enero de 2025.

Asimismo, se establecen límites de renta: la base imponible no podrá superar los 80.000 euros en tributación individual ni los 100.000 euros en conjunta.