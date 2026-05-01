Es oficial: Barcelona regala hasta 6.000 euros a los propietarios que reformen su casa cumpliendo los objetivos de eficiencia

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una iniciativa clave para modernizar el parque inmobiliario de la ciudad, donde muchos edificios antiguos sufren deficiencias en aislamiento y climatización, lo que eleva el gasto energético de los hogares.

Esta medida responde a las exigencias europeas por reducir el consumo en viviendas, un sector que representa un peso significativo en las emisiones energéticas. Por tanto, va a facilitar una ayuda económica a todos los propietarios que realicen (o hayan realizado) una reforma cumpliendo con ciertos objetivos.

La clave de estas ayudas

Se trata de una partida de 10 millones de euros, resultado de un pacto entre el gobierno municipal y ERC, que financia reformas orientadas a potenciar la eficiencia energética. Los propietarios pueden recibir hasta 6.000 euros por vivienda, siempre que la obra supere los 1.000 euros de coste mínimo.

Las acciones elegibles abarcan desde el recambio de ventanas por modelos de alto aislamiento hasta el aislamiento de fachadas o la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración con energías renovables, como pueden ser la aerotermia o biomasa.

La convocatoria se divide en dos fases: la primera, ya activa, combina fondos Next Generation con recursos locales; la segunda será enteramente municipal. Dirigida a residentes permanentes (propietarios, usufructuarios o inquilinos) con vivienda habitual en Barcelona, prevé beneficiar a unos 2.000 propietarios en total.

Las energías renovables están despegando en el planeta / Europa Press

Cada euro invertido por el Ayuntamiento podría activar más de tres en capital privado, impulsando la economía local. En un contexto donde más del 80% de pisos barceloneses tienen calificaciones energéticas bajas (E, F o G), tiene todo el sentido que se potencien estas reformas.

Además, estas reformas no solo ayudarán a que bajen las facturas (hasta un 30% o un 40% en algunos casos) sino que revalorizan inmuebles entre un 1% y un 5% de su precio total, y se alinean con las nuevas normativas europeas, que van a ser más específicas de cara a 2030.

Cómo solicitar la ayuda

Para solicitarlas, se requiere justificar la obra realizada entre febrero de 2020 y junio de 2026, con una duración máxima de 12 meses. Es recomendable una auditoría energética previa y consultar el portal del Consorcio de la Vivienda, para contar con toda la información.