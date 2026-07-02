Es oficial: los ayuntamientos activan multas con hasta 3.000 euros a los vecinos por sacudir el felpudo por la ventana

Si estás pensando en limpiar tu felpudo, alfombra, cojín o similar y quieres sacudir toda la suciedad desde tu balcón, es mejor que te andes con ojo: podría acabar en una multa de hasta 3.000 euros.

Puedes limpiar el felpudo, pero no de cualquier manera

No, no se trata de una nueva normativa estatal, es un tipo de ordenanza municipal que lleva activa durante muchos años. Sin embargo, la mayoría de personas la desconocen, y es por eso que las sanciones luego llegan como una sorpresa total.

Lo verdaderamente importante es entender que no está prohibido sacudir un felpudo en un balcón o terraza; el acto está permitido, pero con lo que se debe tener cuidado es si en el proceso se molesta a terceros.

Es decir, imaginemos que empiezas a sacudir tu felpudo, y parte de la suciedad acumulada en este cae en una vivienda ajena o ensucia una zona común. En ese caso, deja de ser algo que remita solamente a tu casa y puede transformarse en una infracción.

Por lo general, la mayoría de multas que derivan de estas situaciones se consideran infracciones leves. En estos casos, son los ayuntamientos los que determinan el montante final de la multa, pero suelen rondar entre los 150 y los 750 euros.

Los mejores felpudos para dar un toque de distinción a la entrada del hogar / sport

Sí, como he mencionado, es posible que la multa ascienda hasta los 3.000 euros, pero solo en casos concretos. Hablamos de situaciones en que sea un evento reincidente, que se incumplan avisos o que se lleguen a causar daños relevantes.

Generalmente, suele haber tres vías en las que se denuncian estos casos: puede ser un vecino que interponga una denuncia, también puede derivar de una inspección en el edificio o si lo ve pertinente, la Policía Local puede llegar a intervenir de manera directa.

Asimismo, más allá de la multa de 3.000 euros, una comunidad de vecinos puede llegar a actuar por vía civil si la situación de suciedad se prolonga y acaba afectando a multitud de zonas comunes o de propiedades de los propios vecinos (balcones o terrazas ajenas).

También es importante considerar que esta ordenanza no es exclusiva de felpudos o alfombras; se pueden aplicar casos similares por el agua de macetas o el goteo de aparatos de aire acondicionado. El detonante, pues, no es un objeto u otro, sino el problema que se causa en terceros.

Así que ya lo sabes: puedes limpiar tu felpudo sin problema, siempre que no acabes ensuciando lo que no es tuyo. Porque una cosa es quitarte el polvo de casa y otra muy distinta es regalárselo al vecino. Y eso, en algunos municipios, puede salir caro.