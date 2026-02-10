La OCU alerta: Cataluña, la comunidad donde es más difícil ahorrar en el supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en relieve una situación de la que muchos ya éramos conscientes: Cataluña se encuentra entre las regiones donde es más difícil ahorrar en el supermercado. Eso es lo que recoge su informe anual de precios, que analiza miles de productos y establecimientos de España.

Según el citado estudio correspondiente al año 2025, una misma compra puede costar hasta 1.132 euros más al año según la ciudad y el supermercado elegido. Lejos de reducirse, las diferencias se agravan en algunas zonas, con Cataluña a la cabeza como una de las comunidades menos competitivas en precios.

Además, el organismo destaca que varias ciudades catalanas destacan entre las más caras de España para hacer la compra habitual. Y no solo hablamos de Barcelona capital, también de municipios del área metropolitana como Castelldefels o Cerdanyola del Vallès cuyos supermercados tienen un coste medio de la cesta claramente superior a la media nacional.

¿Por qué Cataluña es más caro para comprar en supermercados?

Entre las principales causas, la OCU señala la escasa presencia de cadenas de bajo coste en Cataluña. Supermercados que lideran el ahorro a nivel nacional apenas tienen implantación en el territorio catalán, predominando marcas de gama media o media-alta, con menos margen para descuentos agresivos.

A esto se suma el peso del comercio de proximidad, una opción valorada por muchas familias, que suele conllevar precios más elevados.

Otro punto crítico es el uso de promociones poco transparentes, ofertas que no suponen un ahorro real tal y como explican desde la OCU: subidas previas de precio, descuentos limitados o condiciones que no están del todo claras y que terminan generando una falsa sensación de oferta.

Como sucede en otros aspectos de la compra en supermercados, el consejo de la OCU es claro: compara precios, planifica tu compra e intenta hacerla en diferentes establecimientos si los tienes cerca para ahorrar dinero en algunos productos básicos.