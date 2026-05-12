Obligan a una pareja de jubilados a dormir en su coche por el precio de la vivienda: "Los precios eran insostenibles"

El acceso a la vivienda se ha consolidado en 2026 como el principal problema social y económico en España, superando los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria de 2007. La combinación de un déficit estructural de oferta, el aumento constante de los precios y el estancamiento de los salarios ha generado una crisis habitacional que afecta gravemente a familias, jóvenes y personas mayores.

Se estima un déficit estructural de unas 600.000 a 700.000 viviendas, con una construcción nueva incapaz de satisfacer la demanda, lo que mantiene la presión alcista.

Viviendo en el coche

En España, hubo un caso que se hizo muy conocido por la gravedad del caso. Se trata de una pareja de jubilados, de Sabadell, que contaron la situación complicada que estaban afrontando en 'El programa de Ana Rosa'. Jordi Puig y Montse Alimón relataron que vivieron durante once años en un piso de alquiler hasta que el propietario decidió recuperar la vivienda para un familiar, una decisión que consideran totalmente comprensible. "Llegó un momento en que el propietario necesitaba la vivienda para su hijo, que es lo más legítimo", decían.

A partir de ese momento comenzaron la búsqueda de un nuevo hogar, pero pronto descubrieron que los precios del mercado eran imposibles de asumir con sus ingresos actuales. Según contaron, no lograron encontrar ningún alquiler por debajo de los 800 euros mensuales, una cantidad demasiado elevada para una pareja pensionista.

Durante varias semanas intentaron mantenerse en un alojamiento temporal alquilado a través de plataformas vacacionales. Sin embargo, el coste diario del hospedaje terminó siendo insostenible y agotó rápidamente sus recursos económicos. Ante la falta de opciones reales, decidieron instalarse de manera provisional en su vehículo. "El Ayuntamiento se está portando muy bien y están siguiendo de cerca nuestro caso".

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Además, los Servicios Sociales les facilitan comida caliente y asistencia básica para cubrir algunas de sus necesidades diarias. La solidaridad vecinal también ha sido clave para ayudarles en este momento tan complicado. Numerosos residentes de Sabadell se han movilizado para aportar alimentos, ropa y otros recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de la pareja mientras continúan buscando una vivienda asequible.