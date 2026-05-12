ECONOMÍA
Obligan a una pareja de jubilados a dormir en su coche por el precio de la vivienda: "Los precios eran insostenibles"
El acceso a la vivienda ha provocado 'situaciones límite', con casos concretos, como el de Jordi y Montse
El acceso a la vivienda se ha consolidado en 2026 como el principal problema social y económico en España, superando los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria de 2007. La combinación de un déficit estructural de oferta, el aumento constante de los precios y el estancamiento de los salarios ha generado una crisis habitacional que afecta gravemente a familias, jóvenes y personas mayores.
Se estima un déficit estructural de unas 600.000 a 700.000 viviendas, con una construcción nueva incapaz de satisfacer la demanda, lo que mantiene la presión alcista.
Viviendo en el coche
En España, hubo un caso que se hizo muy conocido por la gravedad del caso. Se trata de una pareja de jubilados, de Sabadell, que contaron la situación complicada que estaban afrontando en 'El programa de Ana Rosa'. Jordi Puig y Montse Alimón relataron que vivieron durante once años en un piso de alquiler hasta que el propietario decidió recuperar la vivienda para un familiar, una decisión que consideran totalmente comprensible. "Llegó un momento en que el propietario necesitaba la vivienda para su hijo, que es lo más legítimo", decían.
A partir de ese momento comenzaron la búsqueda de un nuevo hogar, pero pronto descubrieron que los precios del mercado eran imposibles de asumir con sus ingresos actuales. Según contaron, no lograron encontrar ningún alquiler por debajo de los 800 euros mensuales, una cantidad demasiado elevada para una pareja pensionista.
Durante varias semanas intentaron mantenerse en un alojamiento temporal alquilado a través de plataformas vacacionales. Sin embargo, el coste diario del hospedaje terminó siendo insostenible y agotó rápidamente sus recursos económicos. Ante la falta de opciones reales, decidieron instalarse de manera provisional en su vehículo. "El Ayuntamiento se está portando muy bien y están siguiendo de cerca nuestro caso".
Además, los Servicios Sociales les facilitan comida caliente y asistencia básica para cubrir algunas de sus necesidades diarias. La solidaridad vecinal también ha sido clave para ayudarles en este momento tan complicado. Numerosos residentes de Sabadell se han movilizado para aportar alimentos, ropa y otros recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de la pareja mientras continúan buscando una vivienda asequible.
- Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”
- Confirmado por la Seguridad Social: no basta con cotizar 15 años para acceder a tu jubilación
- Piqué y José Elías, pillados: la CNMV les multa con 300.000 euros por este movimiento en bolsa
- La Seguridad Social lo confirma: los nacidos entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de su pensión si cumplen estos requisitos
- Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
- La Seguridad Social reconoce a los jubilados el cobro de 36 euros al mes por cada hijo