Economía
Los nuevos pensionistas cobrarán más del doble de lo que aportaron al sistema público, un 62% más de lo que cotizaron a la Seguridad Social
Las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral quedan ampliamente superadas por el total de las prestaciones que percibirán los futuros jubilados de la Seguridad Social
El frenazo de la economía previsto para los próximos años, sumado a una mayor longevidad, la estructura de los salarios y la falta de mecanismos de ajuste, profundizará el agujero financiero del sistema de pensiones.
La brecha entre lo que un empleado aporta a lo largo de su carrera laboral y lo que termina cobrando al retirarse no deja de ensancharse, comprometiendo cada vez más las cuentas de la Seguridad Social. De media, los jubilados perciben un 62% más de lo que cotizaron, una cifra que seguirá al alza y que complica aún más el sostenimiento de las prestaciones públicas.
Estas advertencias forman parte del balance elaborado por el Instituto de Actuarios Españoles en su última revisión del Factor de Equidad Actuarial. Este parámetro contrapone el total de los ingresos que un jubilado prevé ingresar durante su retiro frente a las aportaciones realizadas a lo largo de su vida profesional (ajustadas según el PIB), dejando al descubierto el desequilibrio entre ambas variables.
El empeoramiento
El descuadre de las cuentas públicas ya es una realidad tangible. En 2025, la ratio de equidad se colocó en el 1,62, lo que implica que quien se retira hoy cobra, de media, un 62% más de lo que ingresó en las arcas públicas —o dicho de otro modo, rescata 1,62 euros por cada euro abonado—.
Esta brecha no ha dejado de ensancharse en los últimos cinco años, habida cuenta de que en 2020 este mismo cociente marcaba un 1,55. Es cierto que los cambios normativos de 2021 y 2023 han pulido la equidad entre cotizantes al igualar el trato según el historial de trabajo y endurecer los retiros anticipados —sobre todo en los casos más ventajosos, donde se permite adelantar la jubilación hasta dos años perdiendo hasta un 21% de la paga inicial—.
Sin embargo, estas medidas se han quedado cortas a la hora de meter en cintura la elevada cuantía de las prestaciones estatales. Las estimaciones del Instituto de Actuarios dejan claro que el retorno de las pensiones frente a lo aportado no dejará de crecer.
Quienes se jubilen en 2045 (los nacidos entre 1975 y 1982) recuperarán de media un 2,14 de lo cotizado, lo que supone un 114% más de lo que pusieron de su bolsillo. Dos décadas más tarde, en 2065, esa proporción subirá al 2,20 (+120%).
En la práctica, esto significa que en solo 20 años los nuevos jubilados cobrarán holgadamente más del doble de sus aportaciones a la Seguridad Social.
Falta de medidas
Detrás de esta brecha no hay magia, sino un estancamiento del crecimiento económico. Entre 1984 y 2024 el PIB español creció a un ritmo medio del 2,24%, pero las previsiones de la Comisión Europea (Ageing Report 2024) rebajan esa cifra a un modesto 1,22% para los próximos años. Como el crecimiento del PIB se utiliza para actualizar el valor real de lo que el trabajador cotizó en el pasado, si la economía se frena, el valor actualizado de sus cuotas se desploma en comparación con la pensión que el Estado le ha prometido.
El sistema se tensiona aún más por dos motivos clave:
- Mayor longevidad: La esperanza de vida a partir de los 65 años pasará de 21,5 a 22,6 años en 2045, lo que obliga al Estado a pagar prestaciones durante más tiempo.
- Cálculo de la pensión inicial: Las carreras laborales suelen alcanzar sus sueldos más altos al final, y la Seguridad Social premia precisamente esos últimos años. En 2026 conviven dos vías para fijar la base reguladora: elegir los últimos 25 años continuados (300 meses) o extender el periodo a 25 años y 4 meses (304 meses) descartando los dos peores meses para quedarse con los 302 más ventajosos. Esto infla la prestación inicial sin reflejar del todo el esfuerzo contributivo real de toda la vida laboral.
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