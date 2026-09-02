El nuevo subsidio del SEPE: puedes cobrar hasta 570 euros al mes con solo 90 días cotizados

No todo el mundo que pierde su empleo ha conseguido acumular los días suficientes para acceder al paro contributivo, y probablemente seáis uno de esos casos o conozcáis a alguien. Para estos trabajadores, eso sí, existe una alternativa: el subsidio por cotizaciones insuficientes del SEPE, una ayuda destinada a quienes han trabajado menos de un año y no alcanzan el mínimo necesario para cobrar la prestación contributiva.

La cuantía puede llegar actualmente a 570 euros mensuales, aunque el importe no permenece intacto durante todo el periodo de percepción. Además, la duración depende tanto de los días cotizados como de la situación familiar que tenga el solicitante.

Basta con 90 días cotizados para acceder al subsidio por cotizaciones insuficientes del SEPE

La prestación contributiva exige haber acumulado al menos 360 días de cotización durante los seis años anteriores. Quien no alcanza ese umbral no puede acceder al paro ordinario, pero tiene derecho a este subsidio por cotización insuficiente si reúne el resto de condiciones.

La duración comienza en tres meses cuando se acreditan 90 días cotizados. Con 120 días, el subsidio alcanza cuatro meses, con 150 días, cinco meses y con 180 días, seis meses.

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid. / SPORT

Además, existe una diferencia importante entre quienes tienen responsabilidades familiares y quienes no. Una persona con 180 días cotizados y responsabilidades familiares puede cobrar la ayuda durante 21 meses, frente a los seis meses que corresponden a los que no cumplen esa condición.

El importe del subsidio se reduce después de seis meses

Los 570 euros corresponden al primer tramo de la ayuda. Durante los primeros 180 días, el subsidio equivale al 95% del IPREM, es decir, 570 pensuales tomando como referencia un IPREM de 600 euros.

Desde el día 181, la cantidad baja hasta los 540 euros mensuales y después del día 360, el importe vuelve a reducirse y se queda en 480 euros al mes.

La buena noticia es que el beneficiario puede compatibilizar el subsidio con un trabajo a tiempo parcial. Eso sí, cuando existen varios contratos sucesivos o simultáneos, la suma de las jornadas no puede superar nunca una jornada completa de 40 horas semanales.

Si te quedas en paro, el plazo de solicitud del subsidio por cotizaciones insuficientes del SEPE dice que debe presentarse dentro de los 6 meses posteriores al hecho causante, es decir, desde que se produce la situación legal de desempleo. Si te pasas de tiempo, te quedas sin prestación.