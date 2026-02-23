El nuevo salario mínimo en 2026 trae sorpresa en la nómina: qué cambia con el IRPF

El Salario Mínimo Interprofesional, más conocido por la mayoría como SMI, vuelve a subir en 2026 y por fin conocemos la cifra definitiva, un dato que recibirán con los brazos abiertos especialmente aquellos que cobren este salario.

Si hablamos del nuevo SMI, este se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, o lo que es igual, 17.094 euros brutos anuales. Se trata de la cuantía que marca el mínimo legal que debe percibir cualquier trabajador a jornada completa en España.

Novedades en el tratamiento fiscal del SMI en 2026

La principal novedad no está solo en el incremento, sino en su tratamiento fiscal. Según han confirmado fuentes estatales, el salario mínimo quedará exento de IRPF en los supuestos previstos cuando el trabajador perciba exclusivamente esa cuantía.

En la práctica, esto supone que quienes cobren el SMI no verán retención por este impuesto en su nómina, lo que se traduce en unos 37 euros más al mes respecto a ejercicios anteriores.

Otra clave que se introduce en 2026 afecta directamente a las empresas. El Ejecutivo quiere impedir que los pluses o complementos salariales se empleen para alcanzar de forma artificial el mínimo legal.

Si la medida se confirma en los términos anunciados, el salario base no se podrá situar por debajo de 1.221 euros mensuales empleando complementos para completar la cifra.

De esta forma, el nuevo SMI no solo refuerza el suelo salarial (el mínimo que cobran los trabajadores), también aclara cómo impactará en la nómina que percibimos.

La pregunta clave para muchos trabajadores, eso sí, es clara: si cobras el mínimo, en 2026 ingresarás más limpio en tu cuenta, así que vas a seguir cotizando como hasta la fecha, quedando exento del IRPF,