Este es el nuevo salario medio en España en 2026, que continúa contrastando con el salario mínimo

El último dato disponible sitúa el salario medio bruto mensual en torno a 2.531 euros en España, encadenando cinco años consecutivos de subidas y marcando un nuevo máximo histórico para los trabajadores españoles.

Aun así, este avance no borra la brecha con el salario mínimo interprofesional (SMI), que sigue siendo la referencia para una parte muy significativa de la población ocupada y que se mantiene claramente por debajo de esa media.

El aumento del salario medio en España en 2026

En los últimos años, la mejora del salario medio ha venido impulsada por el tirón de los sueldos en determinados sectores cualificados, por la creación de empleo estable y por las sucesivas revalorizaciones del SMI, que han ido empujando al alza la base salarial del mercado laboral.

Sin embargo, la cifra de 2.531 euros mensuales no refleja lo que gana la mayoría, sino un promedio elevado por los salarios más altos, como recuerdan las estadísticas del INE, que sitúan el salario mediano varios cientos de euros por debajo.

En la práctica, una parte importante de los asalariados se mueve en franjas de entre unos 1.600 y 2.600 euros brutos al mes, mientras que tres de cada diez trabajadores siguen por debajo de los 1.600 euros. El contraste con el SMI es clave para entender la sensación social de “salarios que no llegan”.

Aunque el salario mínimo ha vivido fuertes incrementos en los últimos años y ha contribuido a recuperar poder adquisitivo en la parte baja de la tabla salarial, aún queda lejos de los algo más de 2.500 euros que marca la media.

Esto significa que muchos empleados que cobran en torno al SMI o levemente por encima tienen dificultades para reconocer su realidad en las cifras macroeconómicas, especialmente en un contexto donde la vivienda es muy cara y el encarecimiento del coste de la vida aumenta sin parar.

De cara a 2026, los expertos apuntan a que la tendencia de ligeras subidas podría mantenerse si el crecimiento económico resiste y la inflación se mantiene bajo control, consolidando un salario medio por encima de los 2.500 euros.