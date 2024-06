¿Cuál es el nuevo precio del aceite de oliva virgen extra desde esta semana?

Una de las cuestiones que más preocupa a aquellos españoles que realizan la compra semanal es el precio del aceite de oliva en cualquiera de sus variantes (suave, virgen o virgen extra). Si hace unos cuantos años una garrafa de 5 litros difícilmente superaba los 25 euros, en algunos casos este coste se ha duplicado por culpa de un encarecimiento del coste de producción y de distribución.

Como sucede cada semana, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el nuevo precio del aceite de oliva virgen extra y del resto de tipologías. No es más que el coste en origen que tiene este aceite, el cual no coincide con el precio de venta. La principal novedad de este lunes 3 de junio de 2024 es que el precio del aceite de oliva virgen extra ha bajado según POOLRED, algo que no sostiene el citado ministerio.

POOLRED ha actualizado este lunes la tendencia del coste en origen del aceite de oliva, aceite de oliva virgen extra y aceite lampante. El AOVE, acrónimo de aceite de oliva virgen extra, ha descendido 0,06 céntimos de una semana a otra, una cifra que invita al optimismo si la curva se mantiene.

Si bien el precio del aceite de oliva virgen extra cuesta más de lo estipulado en origen, es muy probable que la tendencia publicada por POOLRED anticipe una posible bajada de su coste de cara a los próximos meses.