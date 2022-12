El nuevo límite a Bizums y transferencias: a partir de qué cifra hay que declarar a Hacienda

10.000 euros es la cantidad a declarar ante Hacienda Agencia Tributaria vigila todos tus movimientos y puede solicitar al banco los datos necesarios

Hacienda somos todos, ¿verdad? Ese es el lema que ha utilizado en numerosas ocasiones la Agencia Tributaria para dar cuenta de la obligación de declarar todos tus ingresos y movimientos al menos una vez al año. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías, el fisco pone el cerco sobre los Bizums y las transferencias que realizamos, por lo que es importantísimo conocer el nuevo límite a partir del cual has de declarar estos movimientos.

10.000 euros, el límite para declarar Bizums y transferencias a Hacienda

Si bien se pueden realizar Bizums de hasta 500 euros en menos de un minuto, la Ley General Tributaria aclara que el límite para declararlos (también transferencias ordinarias) es bien diferente: 10.000 euros. A partir de esta cifra, los ciudadanos tendrán que dar las explicaciones necesarias a través del modelo SI.

No obstante, recuerda que la Agencia Tributaria puede requerir a tu entidad bancaria todos los datos necesarios de movimientos sospechosos de fraude. Si no declaras una cantidad tan elevada, es posible que te sancionen con una multa de entre 600 euros y el 50% de la cantidad objeto de la transferencia. Y en caso de no poder justificar el movimiento, multas de hasta 150.000 euros.