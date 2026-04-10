Un nuevo estudio enciende las alarmas: casi 4 de cada 10 españoles será pobre con su pensión

Un nuevo informe de Fidelity International y la Fundación Instituto Español de Analistas pinta un panorama alarmante: el 35% de españoles de más de 50 años no ha planificado ahorros para jubilación, y solo un 15% cuenta con algún tipo de asesoramiento financiero.

Con la esperanza vida subiendo cada vez más en España (ahora se sitúa en los 82 años media), la mayoría subestima los años que pasará sin sueldo, y eso dispara las alarmas sobre un futuro que se espera con muchos apuros económicos, incluso contando con la pensión de jubilación.

El problema actual

El estudio deja claro que mucha gente planea su jubilación como si fueran a vivir solo 15 o 20 años más desde los 65, pero la realidad es que podrían ser 25 o 30. En 2050, la edad media en España será de 36 años, y casi un 22% de la población mundial superará los 60.

Aquí ya hay más mayores de 60 que niños menores de 5 desde 2018. En el estudio, se comenta sin rodeos: una de cada tres personas que está cerca de la jubilación no sabe cuánto durarán sus ahorros. La jubilación ya no es una etapa corta, sino una fase larga donde la estabilidad económica lo es todo para la salud física, emocional e incluso social.

Una pareja de jubilados / Libre

La media de 1.200 euros al mes apenas cubre lo básico, y con la inflación y el IRPF comiéndose el poder adquisitivo, sobra poco. Los preparados financieramente se sienten mucho mejor (78% de satisfechos) que los que no (el 55%). El dinero es la gran preocupación del 50%, porque sin él, el bienestar se tambalea.

El informe encuestó a más de 2.000 personas y vio que la falta de planificación es un agujero enorme en nuestra sociedad, o al menos entre los mayores. Así que la solución pasa por empezar cuanto antes. Usa los simuladores de la Seguridad Social para ver tu pensión real y suma tu esperanza de vida por región, por ejemplo.

Diversifica con planes privados de pensiones, fondos indexados o PIAS, apuntando a tener entre 10 y 15 veces tu pensión anual ahorrada. El 15% que se asesora aprovecha deducciones fiscales de hasta 2.000 euros. Retrasar la jubilación voluntaria suma un 4% extra por año, y reducir deudas ahora puede liberar algo de dinero para invertir.

Este cambio demográfico es imparable. Lo mejor, teniendo en cuenta estos datos, es dejar de esperar: pide cita gratuita en tu banco y mira al futuro con otros ojos. Porque una vejez larga merece una buena planificación, no sobresaltos.